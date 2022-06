Advierten en China que el bitcóin pronto no costaría nada, este es el motivo

La moneda digital en un país asiático como lo es China podría llegar a tener un declive hasta el punto en el que su valor no signifique nada, esto porque en Beijing se actualizaron los esfuerzos para disuadir a inversores locales de todas las actividades que tengan relación con el bitcóin.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el Comité Central del gobernante Partido Comunista Chino y a través de una publicación en Economic Daily, se hace un llamado a los inversores para que tomen acciones rápidas antes de que “lleguen a cero” en medio de la caída de la criptomoneda en el mundo.

El miércoles 22 de junio el mencionado comité consignó: “Bitcóin no es más que una cadena de códigos digitales, y sus ganancias provienen principalmente de comprar barato y vender caro”.

Asimismo, se abordó la inversión futura con la moneda digital donde se precisó que si la confianza de las personas disminuye o llega un derrumbe cuando se le relacione con la ilegalidad, volverá a su valor original, es decir, ineficaz.

Este análisis aparece tiempo después de que Economic Daily ya hubiera dado un ejemplo de la insignificancia del costo del bitcóin que se podría dar tras el colapso de monedas como terraUSD y Luna.

De este modo, South China Morning Post dice que la falta de regulación en países del occidente como Estados Unidos contribuyó a crear un mercado apalancado. En palabras del Comité Central, las actividades comerciales y todo el universo de la moneda de cambio digital estaría ”lleno de conceptos de manipulación y pseudotecnología”.

En consecuencia, no se descarta la posibilidad que con dichos factores, que son externos pero importantes, la volatilidad o desviación del bitcóin se genere cada vez más.

En ese sentido, medios estatales acompañan la postura de Beijing en contra de todas las actividades de criptomonedas que el gobierno ha prohibido, donde figura el comercio, la recaudación de fondos y la minería, puesto que el mercado global fue testigo de cómo los tokens digitales perdieron la mitad de su valor.

El miércoles 22 de junio se volvió a dar la caída de la criptomoneda. De hecho, el citado medio chino explica que esta declinó con el debilitamiento de las acciones entre la creciente preocupación por una recesión de carácter mundial.

“Se redujo hasta 2,9 % a 20.244 dólares. Ether, el segundo token digital líder en el mundo, cayó 3,3 % a 1.084,80 dólares″, publicó.

Cabe mencionar que el precio del bitcóin ha estado cayendo con un nuevo mínimo durante este año, pero a comienzos de esta semana tuvo una leve recuperación.

En estimaciones globales, dichos precios representan una disminución de hasta el 50 % en lo que lleva el 2022, además, el elemento ha perdido valor en más del 70 %.

Como complemento, también se mencionó el endurecimiento de las políticas monetarias en economías occidentales lo cual ha conducido a una liquidación global de activos de riesgo, entre ellos las criptomonedas. En adición, también hay un número creciente de plataformas de préstamo con bitcóin, fondos de cobertura y emisores de monedas estables que han tenido consecuencias financieras.

Por último, la Oficina de Regulación Financiera de Shenzhen dio una advertencia separada en la que hace unos días, mediante un comunicado, dijo que el comercio con las monedas digitales ponen en peligro la “seguridad de la propiedad” de las personas, producen delitos y alteran el orden financiero.

Bitcóin alcanzó uno de su máximo histórico de 69.000 dólares en noviembre de 2021, y desde entonces la criptomoneda no lo ha superado y ha perdido dos tercios de su valor.

Incluso, Warren Buffett, inversor estadounidense, dijo que “si usted fuera dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciera por 25 dólares, no lo compraría. No va a hacer nada”.