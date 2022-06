Denuncian amenazas de muerte tras escándalo relacionado con empresa de criptomonedas Daily Cop

El furor por las criptomonedas ha llevado a miles de colombianos a invertir sus ahorros o incluso a sacar préstamos para invertir en casos donde se les prometen altas rentabilidades. Una de esas empresas es Daily Cop, que recientemente se vio envuelta en una polémica porque varios usuarios denunciaron no haber recibido las ganancias que, les aseguraron, tendrían en un plazo determinado.

SEMANA contactó a una empresaria que dice estar recibiendo amenazas, porque asocian su empresa con el escándalo que se ha generado por cuenta de dicha empresa, Daily Cop, cuando en realidad, según explican sus propios abogados, no tiene nada que ver. Se trata de María Inés Hincapié. Su abogado, Zair Muranday, explica:

“María Hincapié es una de las víctimas, es la propietaria de la empresa Aria Gems S.A.S. Esencialmente, los hechos en los cuales se ha visto envuelta porque se ha hecho una utilización fraudulenta de su imagen, de su cuenta de perfil de Instagram: miles de personas se han visto estafadas a través de lo que nosotros consideramos que se trata de un esquema Ponzy, que es un modo de defraudación bastante antiguo mediante el cual unas personas se proponen captar recursos de nuevos inversionistas, quienes les ofrecen una amplia rentabilidad por el dinero que coloquen en el negocio, diciendo que no habrá riesgo”.

Sus abogados, Zair Mundaray y Eduardo Céspedes, señalan que ya presentaron una denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación por cuenta de las intimidaciones que su cliente, María Inés Hincapié, ha venido recibiendo.

Daily Cop es la primera criptomoneda en Colombia, un proyecto que surgió en 2020 y con registro en la plataforma Coin Market desde el año 2021. Sin embargo, en los últimos días, se ha visto envuelta en una verdadera polémica. Por un lado, la empresa habría prometido rendimientos que a simple vista parecerían poco fáciles de cumplir. Por ejemplo, del 0,5 % diario, 10 % mensual y 120 % anual, según se conoció.

De hecho, SEMANA conversó hace pocos días con la influencer Elizabeth Loaiza sobre este tema; ella explicó que personas habían perdido el capital de toda una vida de ahorro para poner sus recursos en manos de los creadores de Daily Cop.

La decepción de muchas personas se hizo evidente, según dijo Loaiza, cuando empezaron a llegar mensajes a sus redes sociales de usuarios de la plataforma buscando ayuda.

El abogado advierte que los administradores del esquema se van quedando con el excedente para sí mismo, cuando esto se mantiene en el tiempo, los de la cúspide se quedan con el dinero de los que están abajo y los de abajo reciben pequeña rentabilidad para que sigan invirtiendo y traigan otros inversionistas.

Mundaray cuenta que, al final, personas terminan esperando dinero que al final no llega: “Lo que pasó con Daily es que quienes invertían, lo hacían como ahorro, pero que además iban a tener retorno con el crecimiento del valor de esta criptomoneda. Para captar a los inversionistas utilizaron imágenes de perfiles colombianos con alta credibilidad y prestigio empresarial”.

El abogado relata a SEMANA que es allí donde usan la imagen de la dueña de la empresa Aria Gems, cuya única actividad comercial es la venta, exportación de esmeraldas colombianas.

“Colocarla como inversionista le servía para captar a nuevos inversionistas que veían cómo una persona así había invertido les daría seguridad para invertir también. Captaron una imagen que son datos informáticos que son evidentemente un delito, de la imagen de Instagram que se llama Esmeraldas de Colombia que tiene muchos seguidores y que le sirve a Aria Gems para publicitar la actividad de la esmeralda. Colocaron como inversionista a Aria Gems, pero a través de la cuenta de Esmeraldas de Colombia, y tiene todo un despliegue de publicidad”, relata el abogado.

Hincapié empezó a recibir mensajes en sus redes sociales, especialmente en Instagram: “Empezaron insultos, luego amenazas de muerte contra ella que no conocía que aparecía equivocadamente vinculada con el escándalo de Daily Cop. Se ve obligada a salirle al paso para dejar claro que no tiene ningún vínculo, pues la única actividad a la que se dedica es las esmeraldas y no otra fórmula de negocios distinta a eso. Por eso se presentó una denuncia formal ante las autoridades”.

Riesgos de los delitos por vía informática

Los cinco ciberdelitos que más afectan a los colombianos, según explica el abogado, son: “el hurto por medios informáticos; la violación de datos personales, como ocurrió a nuestra defendida que es un tema muy frecuente en Colombia; el acceso abusivo del sistema informático; transferencias no consentidas de activos y, finalmente, el uso de software malicioso”.