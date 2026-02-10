Una plataforma surcoreana de intercambio de criptomonedas se disculpó este sábado tras transferir por error más de 40.000 millones de dólares en bitcoins a sus usuarios, lo que provocó una breve ola de ventas.

Bithumb afirmó que envió accidentalmente un total de 620.000 bitcoins, por lo que bloqueó las operaciones y los retiros de los 695 usuarios afectados durante 35 minutos tras producirse la falla el viernes.

¿Qué está sucediendo con la dura caída en el precio del bitcoin? “Estamos viendo un ajuste extraordinario”

Según reportes locales, Bithumb tenía la intención de enviar unos 2.000 wones (1,37 dólares) a cada cliente como parte de una promoción, pero transfirió por error aproximadamente 2.000 bitcoins por usuario.

El precio del bitcoin ha variado en los últimos meses. Foto: Getty Images

“Pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas a nuestros clientes debido a la confusión que se produjo durante el proceso de distribución de este evento (promocional)”, dijo la empresa en un comunicado publicado el sábado.

La plataforma afirmó que recuperó el 99,7 % de los bitcoins enviados por error y que utilizaría sus propios activos para cubrir íntegramente la cantidad perdida en el incidente.

Admitió que la falla provocó brevemente una “fuerte volatilidad” en los precios del bitcoin en la plataforma, ya que algunos destinatarios vendieron los tokens, y añadió que la situación se controló en cinco minutos.

La plataforma subrayó que el incidente “no estaba relacionado con ciberataques externos o brechas de seguridad”.

El bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, se hundió esta semana y borró las ganancias provocadas por la victoria electoral del presidente estadounidense Donald Trump en noviembre de 2024.

Precio del bitcoin

El precio del bitcoin se situó en los últimos días por debajo de la barrera de los 70.000 dólares, por primera vez desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, que había impulsado esa criptomoneda.

Tras cotizar brevemente a 69.821,18 dólares, el bitcoin perdía un 3,26 % hasta 70.256 dólares , prolongando su caída ligada a una aversión a los activos considerados de riesgo.

Con más de 290 millones de usuarios alrededor del mundo la moneda es manejada por diversas empresas. Foto: Getty Images

Las monedas digitales se habían disparado tras la elección de Trump, percibido como un gran promotor del sector. Un mes más tarde, el bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, incluso superó por primera vez el umbral de los 100.000 dólares, un récord del que Trump se congratuló públicamente.

Fiel a su reputación de activo extremadamente volátil, el bitcoin retomó posteriormente su avance, hasta alcanzar a comienzos de octubre un récord de 126.251,31 dólares, antes de sufrir una corrección.

Cae red de estafa internacional: Departamento de Justicia de Estados Unidos incauta cerca de 15 millones de dólares en bitcoins

Sin embargo, en días recientes, el bitcoin se ha visto duramente afectado por un clima pesimista en varios mercados, en particular en los valores tecnológicos e incluso en el de los metales preciosos.

Además, la criptomoneda también ha padecido persistentes incertidumbres regulatorias, a raíz del examen de un proyecto relativo a las criptomonedas en Estados Unidos, la denominada Ley CLARITY, que se encuentra atascada en el Senado.

*Con información de AFP.