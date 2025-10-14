Cae red de estafa internacional: Departamento de Justicia de Estados Unidos incauta cerca de 15 millones de dólares en bitcoins

Una red internacional de fraude financiero conocida como pig butchering (matanza de cerdos), con base en Camboya, fue desmantelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Según informaron los fiscales federales, la red estaba bajo el mando de Chen Zhi, un empresario asiático identificado como el cerebro de toda la operación.

¿Quién es Chen Zhi?

Chen Zhi es un empresario fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado multinacional con sede en Camboya.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, la red controlaba complejos fraudulentos de trabajo forzado en Camboya, donde personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a operar esquemas de inversión fraudulentos en criptomonedas.

Este grupo ha robado miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y otros países.​

El modus operandi de este tipo de estafa consistía en crear lazos de confianza con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas, induciéndolas a invertir en plataformas de criptomonedas falsas.

Una vez que las víctimas transfieren dinero, los estafadores desaparecen con esos fondos.

Esta práctica ha crecido mucho en el sudeste asiático, especialmente en Camboya, Myanmar y Laos, y ha movido más de 75.000 millones de dólares entre 2020 y 2024.

Hasta ahora, varios asociados de la red han sido arrestados y procesados, pero Chen Zhi no ha sido capturado.

La Fiscalía Federal de Estados Unidos logró incautar cerca de 15.000 millones de dólares en bitcoins vinculados a esta red, lo que representa una de las mayores confiscaciones relacionadas con fraudes en criptomonedas a nivel global.

La acusación en contra de Zhi fue publicada en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, en donde es señalado como fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado de negocios multinacional establecido en Camboya.

¿Qué pruebas presentó el DOJ contra Zhi?

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó varias pruebas para justificar la incautación de los bitcoins vinculados a la red de Chen Zhi y otros fraudes relacionados:

Rastreo en la blockchain: se utilizó inteligencia artificial y la tecnología blockchain para rastrear los flujos de fondos.

se utilizó inteligencia artificial y la tecnología para rastrear los flujos de fondos. ​Control de cuentas: se documentó el control coordinado y la agregación de fondos en varias cuentas y carteras, lo que permite identificar las actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.

se documentó el control coordinado y la agregación de fondos en varias cuentas y carteras, lo que permite identificar las actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. ​Patrones de comportamiento: se tuvieron en cuenta indicadores de conducta coherente con redes de blanqueo de capitales, incluyendo movimientos de fondos mezclados y transacciones con montos y direcciones que corresponden a actividades fraudulentas.

se tuvieron en cuenta indicadores de conducta coherente con redes de blanqueo de capitales, incluyendo movimientos de fondos mezclados y transacciones con montos y direcciones que corresponden a actividades fraudulentas. ​Colaboración de plataformas: intercambios de criptomonedas como Tether y OKX ayudaron a congelar los activos ilícitos, lo que evidenció que los fondos estaban en proceso de ocultamiento.​

intercambios de criptomonedas como ayudaron a congelar los activos ilícitos, lo que evidenció que los fondos estaban en proceso de ocultamiento.​ Informe técnico y análisis forense: análisis críticos de transacciones en billeteras digitales y técnicas forenses para demostrar la relación entre los fondos y actividades ilícitas.