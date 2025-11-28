Suscribirse

MUNDO

Al igual que Maduro, Putin amenaza con tomar esta drástica medida contra WhatsApp

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares de Rusia junto a Telegram.

Redacción Mundo
28 de noviembre de 2025, 6:49 p. m.
Vladimir Putin Nicolás Maduro
Vladimir Putin Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

El regulador de comunicaciones ruso dijo que estaba considerando la prohibición de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, a la que acusó de no hacer suficiente para evitar las actividades criminales.

Las autoridades rusas instan a sus ciudadanos a usar aplicaciones respaldadas por el Estado y en agosto ya bloquearon la posibilidad de hacer llamadas por WhatsApp.

El regulador de comunicaciones Roskomnadzor dijo que la plataforma, propiedad del gigante estadounidense Meta, estaba siendo usada para “organizar y llevar a cabo actos terroristas en el país, reclutar a sus ejecutores y para el fraude y otros crímenes”.

VLADIMIR PUTIN Presidente de Rusia
Vladimir Putin | Foto: AP-AFP

“Si la mensajería no cumple con la legislación rusa, será completamente bloqueada”, afirmó en su comunicado.

Meta no respondió inmediatamente a la solicitud de comentario de AFP. WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más populares de Rusia junto a Telegram.

Contexto: María Corina Machado denuncia represión del régimen de Maduro contra el cardenal Baltazar Porras: “Oramos por su seguridad”

Moscú quiere que ambas plataformas ofrezcan acceso a sus datos si las fuerzas del orden lo solicitan para investigaciones de fraude y de actividades que Rusia describe como “terroristas”.

Activistas de defensa de los derechos temen que esto pueda ser utilizado para atacar a los críticos del Kremlin, del presidente Vladimir Putin o de la guerra en Ucrania.

Varios modelos populares como el Galaxy S5 y el iPhone 5 ya no podrán usar WhatsApp a partir de octubre de 2025.
Moscú podría prohibir Whatsapp | Foto: 123rf

En venezuela la situación es complicada, esta semana, un tribunal del país norteamericano condenó a la pena máxima a una médica que criticó al régimen de Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp, según dos organizaciones defensoras de derechos humanos.

Marggie Orozco, médico general de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”.

Orozco fue detenida en San Juan de Colón, en el fronterizo estado Táchira, en agosto del año pasado en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro, explicó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Marggie Orozco y Nicolás Maduro
Marggie Orozco y Nicolás Maduro | Foto: GETTY Y X/ALERTAMUNDIAL

Dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaron ante las autoridades, luego de criticar en un audio en WhatsApp al gobierno y llamar a “participar en las elecciones del 28 de julio” de 2024, dijo la oenegé.

