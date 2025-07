Una fuente cercana al caso entregó a la AFP el detalle del fallo, que no fue comunicado de forma oficial por la justicia. La familia optó por no declarar.

“Con mucha nostalgia y tristeza te escribo esta carta porque siento que todo lo que diga no alcanzará a reparar el daño que les he hecho pasar”, agregó la joven venezolana condenada por el régimen.

“No quiero que mis padres mueran de tristeza por lo que me está pasando. No estoy comiendo bien, no puedo dormir. Cada vez me siento más débil. No puedo creer que esto me esté pasando por un estado de WhatsApp”, dijo Oropeza.