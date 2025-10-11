Autoridades de Gaza denuncian 35 muertos por ataques de Israel en las primeras 24 horas de alto el fuego

Al menos 35 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza durante las primeras 24 horas del alto el fuego que entró en vigor este viernes, poco antes de mediodía, según denunció el Ministerio de Salud de Gaza en su nuevo balance de víctimas publicado este sábado.

El Ministerio estima que los hospitales gazatíes han recibido 151 muertos y 72 heridos en las últimas 24 horas. De los fallecidos, 116 han sido recuperados bajo los escombros de ataques pasados y 35 murieron desde ayer.

El balance general eleva los fallecidos desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre de 2023, a 67.682 muertos y 170.033 heridos. El repunte de víctimas respecto a los 67.200 del jueves se debe a que el Ministerio incorporó al balance a otros 320 muertos tras completar los protocolos de identificación.

Sobre la crisis de hambruna que atraviesa el enclave, el Ministerio de Salud confirmó ya 463 fallecidos, incluidos 157 niños, como consecuencia de la hambruna y la desnutrición.

Así encaran el “día uno” del alto el fuego

⭕️ Las FDI se están preparando para el regreso de los rehenes



Con la entrada en efecto del cese al fuego hoy, tras más de dos años de operaciones intensas en Gaza, las FDI finalmente se preparan para recibir a los 48 rehenes restantes.



“Este es un momento emotivo para el pueblo… — FDI (@FDIonline) October 10, 2025

Los efectivos de emergencia y salvamento de la Franja de Gaza realizaron durante el primer día del alto el fuego con Israel más de 5.000 operaciones de recuperación de cuerpos y restauración de infraestructuras en medio de una enorme devastación que afecta al 90 % de la infraestructura civil, incluida la destrucción de 300.000 viviendas y el desplazamiento forzado de dos millones de personas por los ataques israelíes, según estimaciones del Ministerio de Salud del movimiento terrorista Hamás.

En un desglose publicado este sábado, el Ministerio estima 1.200 “misiones médicas y sanitarias, incluidas diversas operaciones quirúrgicas, primeros auxilios a heridos y enfermos y atención de seguimiento a heridos y enfermos crónicos”, 900 tareas de servicio para restaurar agua y electricidad, 700 operaciones de distribución de ayuda y alimentos, 600 misiones de atención psicológica y 700 operaciones logísticas de recopilación de datos para agencias humanitarias internacionales.

La Defensa Civil de Gaza estima ahora mismo que los restos mortales de al menos 10.000 palestinos se encuentran bajo los escombros de Gaza; de acuerdo también con el director general del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, el doctor Munir al Barsh.

Sobre el número de retornos, la agencia estima que unas 300.000 personas han regresado a la ciudad de Gaza y sus alrededores desde el comienzo del alto el fuego este viernes antes de mediodía, pero ahora mismo “no hay tiendas de campaña ni domicilios listos para albergar a los ciudadanos que regresan de las zonas del sur”.

A lo largo del viernes hasta primera hora del sábado los efectivos de rescate han conseguido recuperar 150 cuerpos sin vida de entre los restos de los edificios, de acuerdo con el balance preliminar el Ministerio de Salud, mientras miles de personas siguen regresando a lo que queda de sus hogares, especialmente en la ciudad de Gaza, escenario de la ultima gran operación militar israelí antes del alto el fuego.

El alcalde de la ciudad de Gaza, Yahya al Sarraj, explicó este sábado que más del 85 % de toda la maquinaria pesada ha sido destruida por Israel, lo que obstaculiza los esfuerzos del municipio para rehabilitar la ciudad, donde “no hay una sola calle que no haya sido alcanzada” por los proyectiles israelíes y más del 95 % de sus escuelas presentan daños materiales, según comentarios recogidos por la agencia de noticias palestina Sanad.

“Hemos comenzado a abrir algunas vías de circulación principal”, añadió el portavoz de la gobernación de Gaza, Asem al Nabih, “pero nuestras prioridades ahora mismo son asegurar el agua, recoger la basura y abordar los problemas del alcantarillado” ante la amenaza de enfermedades contagiosas por la falta de higiene.

En otro comunicado adicional, la gobernación de Jan Yunis, en el sur del enclave y uno de los grandes epicentros del conflicto, ha confirmado que el 85 % del territorio está destruido y que hay que retirar unas 400.000 toneladas de escombros de las calles de la ciudad.

En la nota recogida por Al Yazira, las autoridades de la gobernación estiman que 75 % de la red de alcantarillado de la ciudad homónima está destruida y agregó que el municipio entero debe lidiar con más de 350.000 toneladas de desechos. Solo hay nueve cuadrillas trabajando en la limpieza de las vías, que necesitan combustible diésel para completar la tarea.

En el plano internacional, la reconstrucción de Gaza ha sido el tema de una conversación mantenida por el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio. “Estamos dispuestos a participar con nuestras fuerzas armadas”, declaró Tajani a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, “en una misión de paz y seguridad, y con nuestras empresas para reconstruir Gaza, empezando por las escuelas y los hospitales”,

“El Gobierno italiano se comprometerá plenamente a colaborar con Estados Unidos y otros socios europeos y regionales para contribuir a crear las condiciones propicias para la estabilidad”, añadió el ministro.

Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano @SecRubio.

Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del Presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. Mi sono… pic.twitter.com/DmgWqnlHYq — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 11, 2025

A la espera de la entrada sin restricciones de la ayuda a Gaza como resultado del acuerdo entre Israel y Hamás, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA estima que ahora mismo cuenta con alimentos para satisfacer las necesidades mínimas de la población de Gaza durante los tres meses; una cantidad “absolutamente crucial para controlar la propagación de la hambruna, que se ha confirmado en la ciudad de Gaza”, ha estimado la directora de comunicaciones de la agencia, Juliette Touma, en rueda de prensa desde Ginebra.

“La agencia tiene suficientes suministros en Jordania y Egipto para llenar 6.000 camiones listos para ingresar a Gaza, pero no se ha logrado ningún progreso en este sentido”, ha avisado no obstante.