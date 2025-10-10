Una joven identificada como Shayma, de 22 años y que vive en la Franja de Gaza, le envió un mensaje de agradecimiento al presidente Gustavo Petro por las posiciones que ha mantenido sobre el conflicto que se vive en esta zona del mundo y por lo que ha calificado a Israel como un Estado “genocida”.

El máximo mandatario compartió el video por medio de sus redes sociales y reaccionó al mismo, resaltando cómo su discurso ha ayudado en este conflicto.

El presidente Gustavo Petro durante su discurso en Nueva York, Estados Unidos. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

En el audiovisual, Shayma aseguró que este 9 de octubre fue un día muy especial por el acuerdo que se alcanzó y que llevó a un cese al fuego. “La gente en Gaza está muy contenta, pero muy cautelosa”, señaló.

La joven fue muy realista y sostuvo que hay una alta probabilidad de que esto no se cumpla, pues ya ha pasado en otras oportunidades, aunque sostuvo que las personas tienen una gran esperanza con que esto sea el fin del horror.

“Dos años de genocidio continuo, de matanzas, desplazamientos, hambruna y horrores inimaginables”, expresó.

Acto seguido, aprovechó para compartirle un mensaje a Colombia, especialmente a los ciudadanos que han salido a marchar para rechazar lo que ocurre en la Franja de Gaza.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Colombia, personas que nos apoyaron durante este genocidio. Cuando vimos las protestas, los gritos, las voces (…) nos reconfortaron profundamente, porque supimos que algunas personas aún se aferran a su humanidad”, manifestó.

Posteriormente, también le expresó su agradecimiento al presidente Petro por los discursos que ha entregado, como por ejemplo en Nueva York, y que llevó a que le quitaran la visa. “Sus palabras realmente sanaron nuestras heridas”, apuntó.

“Eso es lo que deseamos que todas las naciones dijeran. Llevamos siglos esperando, hemos atravesado luchas que nadie conoce y la mayor parte del mundo las ignoraba, pero lo que dijo es lo que cada ser humano merece: vivir en libertad”, complementó.

Shayma añadió en su mensaje: “Desde el fondo de nuestros corazones, muchas gracias, presidente Gustavo Petro. Y al pueblo de Colombia queremos agradecerle; ustedes son, en verdad, nuestros hermanos y hermanas”.

La mujer cerró el video pidiendo que ojalá la guerra se acabe de una vez por todas y los palestinos puedan tener una vida común y corriente, sin el miedo a los ataques. “Muchas gracias, que la paz sea con ustedes”, concluyó.

Mis palabras sanaron sus heridas, dice está joven Palestina agradecida en Gaza.



Agradece al pueblo colombiano y a esa juventud que salió a las calles en solidaridad.



Mis palabras quieren ser censuradas en Colombia, aún siendo presidente https://t.co/Bamqe4P8DA — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2025

Ante esto, el presidente Petro compartió el video y no desaprovechó la oportunidad para reaccionar. “Mis palabras sanaron sus heridas, dice esta joven palestina agradecida en Gaza”, escribió en su cuenta de X.