Suscribirse

Nación

Joven de Gaza le envió un mensaje a Petro y el presidente le respondió: “Sus palabras sanaron nuestras heridas”

La mujer le agradeció al mandatario por las posiciones que ha tomado frente al conflicto que se vive en esta zona del mundo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
10 de octubre de 2025, 3:46 p. m.
Joven de Gaza identificada como Shayma y el presidente Gustavo Petro.
Joven de Gaza identificada como Shayma y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Captura de video de YouTube de Víctor de Currea-Lugo / Foto 2: AFP

Una joven identificada como Shayma, de 22 años y que vive en la Franja de Gaza, le envió un mensaje de agradecimiento al presidente Gustavo Petro por las posiciones que ha mantenido sobre el conflicto que se vive en esta zona del mundo y por lo que ha calificado a Israel como un Estado “genocida”.

El máximo mandatario compartió el video por medio de sus redes sociales y reaccionó al mismo, resaltando cómo su discurso ha ayudado en este conflicto.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Gustavo Petro durante su discurso en Nueva York, Estados Unidos. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

En el audiovisual, Shayma aseguró que este 9 de octubre fue un día muy especial por el acuerdo que se alcanzó y que llevó a un cese al fuego. “La gente en Gaza está muy contenta, pero muy cautelosa”, señaló.

La joven fue muy realista y sostuvo que hay una alta probabilidad de que esto no se cumpla, pues ya ha pasado en otras oportunidades, aunque sostuvo que las personas tienen una gran esperanza con que esto sea el fin del horror.

Contexto: Reapareció soldado colombiano en Israel con aguda respuesta a Petro: “No sea tan hipócrita”; el video se hizo viral

“Dos años de genocidio continuo, de matanzas, desplazamientos, hambruna y horrores inimaginables”, expresó.

Acto seguido, aprovechó para compartirle un mensaje a Colombia, especialmente a los ciudadanos que han salido a marchar para rechazar lo que ocurre en la Franja de Gaza.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al pueblo de Colombia, personas que nos apoyaron durante este genocidio. Cuando vimos las protestas, los gritos, las voces (…) nos reconfortaron profundamente, porque supimos que algunas personas aún se aferran a su humanidad”, manifestó.

Desde Gaza, una voz agradece a Colombia

Posteriormente, también le expresó su agradecimiento al presidente Petro por los discursos que ha entregado, como por ejemplo en Nueva York, y que llevó a que le quitaran la visa. “Sus palabras realmente sanaron nuestras heridas”, apuntó.

“Eso es lo que deseamos que todas las naciones dijeran. Llevamos siglos esperando, hemos atravesado luchas que nadie conoce y la mayor parte del mundo las ignoraba, pero lo que dijo es lo que cada ser humano merece: vivir en libertad”, complementó.

Contexto: El giro en el discurso que daría el presidente Gustavo Petro tras acuerdos alcanzados entre Israel y Hamás

Shayma añadió en su mensaje: “Desde el fondo de nuestros corazones, muchas gracias, presidente Gustavo Petro. Y al pueblo de Colombia queremos agradecerle; ustedes son, en verdad, nuestros hermanos y hermanas”.

La mujer cerró el video pidiendo que ojalá la guerra se acabe de una vez por todas y los palestinos puedan tener una vida común y corriente, sin el miedo a los ataques. “Muchas gracias, que la paz sea con ustedes”, concluyó.

Ante esto, el presidente Petro compartió el video y no desaprovechó la oportunidad para reaccionar. “Mis palabras sanaron sus heridas, dice esta joven palestina agradecida en Gaza”, escribió en su cuenta de X.

“Agradece al pueblo colombiano y a esa juventud que salió a las calles en solidaridad. Mis palabras quieren ser censuradas en Colombia, aun siendo presidente”, añadió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump tras no recibir el Premio Nobel: “Hace mucho para la solución de crisis complejas”

2. Gustavo Petro se reunió con las colombianas que habían sido detenidas por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza

3. Emiten orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia

4. Esta es la publicación de Donald Trump tras anuncio del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

5. Joven de Gaza le envió un mensaje a Petro y el presidente le respondió: “Sus palabras sanaron nuestras heridas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroFranja de GazaIsraelPalestina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.