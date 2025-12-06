Suscribirse

Mundo

Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

El incidente ocurrió por varios factores que influyeron en la pérdida del control del vehículo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de diciembre de 2025, 4:30 p. m.
x
El hombre perdió el control al tomar una rotonda. | Foto: Captura pantalla X

Un carro de alta gama sale volando sobre otros dos vehículos e impacta en lo que parece ser un árbol, de acuerdo con lo que se logra observar en un video de una cámara de seguridad que captó el momento insólito en una carretera de Rumania.

El conductor del carro de marca Mercedes-Benz conducía a exceso de velocidad; además, de acuerdo con los informes de la investigación, el hombre de 55 años sufrió un episodio médico y perdió el control de su auto.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 3 de diciembre.

También las autoridades determinaron que el carro no tomó de manera correcta la rotonda, se subió al andén y, debido a las altas velocidades, salió volando. Pese a que no se ve en el video, el carro se chocó contra el suelo.

x
El carro luego impactó con el suelo. | Foto: Tomada de redes sociales

Los vehículos que circulaban por allí se detuvieron y, al parecer, fueron los encargados de reportar el accidente a los agentes, que acudieron de inmediato al lugar.

Contexto: Grave accidente entre un Ferrari y un motociclista en la vía La Calera-Sopó: esto se sabe

Según el reporte médico, el conductor sufrió lesiones y fue tratado por los médicos en un centro hospital cercano. Sin embargo, de acuerdo con los informes de la prensa, este se negó a ser hospitalizado, por lo que se presume que no sufrió heridas de gravedad y su vida está fuera de peligro.

La grabación, que se ha vuelto viral en las redes sociales, recopiló las opiniones de las personas sobre lo sucedido, que también fueron brindadas por los agentes que atendieron la emergencia: el accidente ocurrió por una serie de factores.

El hombre iba a exceso de velocidad antes de sufrir un episodio con su salud; luego perdió aún más el control, justo cuando debía tomar un giro peligroso en la glorieta de la calle de Rumania.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
Las autoridades llevaron al hombre a un hospital cercano. | Foto: Getty Images

Lo anterior causó que el carro, al subirse con fuerza en el andén, creara un efecto de látigo que lo impulsó y lo sacó volando grandes distancias, debido a que se observa que casi choca con un autobús y pasó por encima de dos camionetas.

El momento también encendió las alertas sobre la importancia de conducir con precaución en calles donde no es posible ir a altas velocidades, como era el caso, pues al tomar curvas en una glorieta hay que reducir de manera considerable el kilometraje.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos lanza nueva tarifa para los inmigrantes: esta es la advertencia de la Patrulla Fronteriza

2. Volcán Puracé en alerta: SGC confirma seis emisiones de ceniza en un día y columnas de más de 700 metros

3. Malas noticias para Luis Díaz en medio de la goleada al Stuttgart: Kompany, obligado a tomar decisiones

4. Expresidentes y Gobierno Petro reaccionan a la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora, negociador con las Farc en Cuba

5. Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.