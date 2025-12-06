Cámaras captan un carro de alta gama salir volando sobre dos vehículos e impactar en el suelo: las impactantes imágenes

Un carro de alta gama sale volando sobre otros dos vehículos e impacta en lo que parece ser un árbol, de acuerdo con lo que se logra observar en un video de una cámara de seguridad que captó el momento insólito en una carretera de Rumania.

El conductor del carro de marca Mercedes-Benz conducía a exceso de velocidad; además, de acuerdo con los informes de la investigación, el hombre de 55 años sufrió un episodio médico y perdió el control de su auto.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, 3 de diciembre.

También las autoridades determinaron que el carro no tomó de manera correcta la rotonda, se subió al andén y, debido a las altas velocidades, salió volando. Pese a que no se ve en el video, el carro se chocó contra el suelo.

El carro luego impactó con el suelo. | Foto: Tomada de redes sociales

Los vehículos que circulaban por allí se detuvieron y, al parecer, fueron los encargados de reportar el accidente a los agentes, que acudieron de inmediato al lugar.

Según el reporte médico, el conductor sufrió lesiones y fue tratado por los médicos en un centro hospital cercano. Sin embargo, de acuerdo con los informes de la prensa, este se negó a ser hospitalizado, por lo que se presume que no sufrió heridas de gravedad y su vida está fuera de peligro.

La grabación, que se ha vuelto viral en las redes sociales, recopiló las opiniones de las personas sobre lo sucedido, que también fueron brindadas por los agentes que atendieron la emergencia: el accidente ocurrió por una serie de factores.

El hombre iba a exceso de velocidad antes de sufrir un episodio con su salud; luego perdió aún más el control, justo cuando debía tomar un giro peligroso en la glorieta de la calle de Rumania.

Las autoridades llevaron al hombre a un hospital cercano. | Foto: Getty Images

Lo anterior causó que el carro, al subirse con fuerza en el andén, creara un efecto de látigo que lo impulsó y lo sacó volando grandes distancias, debido a que se observa que casi choca con un autobús y pasó por encima de dos camionetas.