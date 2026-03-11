Camioneta se estrelló contra puesto de seguridad cerca de la Casa Blanca en extrañas circunstancias. Esto habría ocurrido

Una camioneta se estrelló contra una barricada de seguridad cerca de la Casa Blanca en la capital de los Estados Unidos, la madrugada del miércoles, dijo la policía, lo que provocó que las autoridades decretaran un cierre total del centro de Washington como medida de prevención.

El vehículo impactó contra una puerta en la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca, una zona normalmente concurrida por turistas y oficinistas. Las autoridades aún no han revelado información sobre el conductor.

El Servicio Secreto está investigando y el conductor está en procedimientos con las autoridades competentes. El cuerpo de seguridad, responsable de la protección presidencial, señaló en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso. El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado”.

Hasta el momento no se han reportado heridos. El incidente ocurrió mientras la capital permanecía bajo mayor seguridad en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Como consecuencia de los hechos, la policía cerró varias calles principales alrededor de la Casa Blanca, aunque hacia las 08:30 de la mañana, empleados locales del gobierno y de instituciones cercanas a la Casa Blanca podían pasar, con la identificación adecuada, constató un periodista de la AFP.

Decenas de vehículos de emergencia con las luces encendidas acudieron al lugar, mientras turistas y residentes esperaban la reapertura de las calles tras el accidente, del cual aún se desconocen las causas. Se supo que un escuadrón antibombas de la policía fue llamado al lugar, revisó el vehículo y determinó que era seguro.