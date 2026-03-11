Confidenciales

Camioneta se estrelló contra puesto de seguridad cerca de la Casa Blanca en extrañas circunstancias. Esto habría ocurrido

El incidente provocó un cierre total del centro de Washington, mientras las autoridades determinan las circunstancias del caso.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
11 de marzo de 2026, 8:20 a. m.
La bandera de los Estados Unidos se ondea a las afueras de la Casa Blanca, en Washington D.C.
La bandera de los Estados Unidos se ondea a las afueras de la Casa Blanca, en Washington D.C. Foto: Getty Images via AFP

Una camioneta se estrelló contra una barricada de seguridad cerca de la Casa Blanca en la capital de los Estados Unidos, la madrugada del miércoles, dijo la policía, lo que provocó que las autoridades decretaran un cierre total del centro de Washington como medida de prevención.

El vehículo impactó contra una puerta en la Plaza Lafayette, justo al norte de la Casa Blanca, una zona normalmente concurrida por turistas y oficinistas. Las autoridades aún no han revelado información sobre el conductor.

El Servicio Secreto está investigando y el conductor está en procedimientos con las autoridades competentes. El cuerpo de seguridad, responsable de la protección presidencial, señaló en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso. El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado”.

Como un videojuego: el video con el que la Casa Blanca mostró los ataques a Irán en redes y que genera controversia

Hasta el momento no se han reportado heridos. El incidente ocurrió mientras la capital permanecía bajo mayor seguridad en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Mundo

Niño con discapacidad auditiva fue deportado de Estados Unidos sin sus audífonos

Mundo

Diosdado Cabello reveló que Nicolás Maduro dejó “instrucciones” a Delcy Rodríguez antes de ser capturado

Mundo

“El Mencho”, el CJNG y las lecciones para Colombia

Mundo

Nuevo líder supremo de Irán habría sido herido durante ataque de EE. UU.; esto se sabe de su condición

Mundo

China alerta al mundo: asegura que la IA en el terreno militar crearía un apocalipsis como en “Terminator”

Mundo

Así fue el último discurso de Gabriel Boric como presidente de Chile

Mundo

Harvey Weinstein habla desde prisión y narra el infierno que vive: “No me quiero morir aquí”

Mundo

Quién es Markwayne Mullin, el aliado de Trump elegido para reemplazar a Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional

Deportes

Contundente mensaje de Trump desde la Casa Blanca: expuso la pasión de su hijo por Lionel Messi y habló de Pelé

Estados Unidos

¿Nuevo aspirante a la presidencia de EE. UU.? El gobernador de California publica un libro que puede ser revelador

Como consecuencia de los hechos, la policía cerró varias calles principales alrededor de la Casa Blanca, aunque hacia las 08:30 de la mañana, empleados locales del gobierno y de instituciones cercanas a la Casa Blanca podían pasar, con la identificación adecuada, constató un periodista de la AFP.

Decenas de vehículos de emergencia con las luces encendidas acudieron al lugar, mientras turistas y residentes esperaban la reapertura de las calles tras el accidente, del cual aún se desconocen las causas. Se supo que un escuadrón antibombas de la policía fue llamado al lugar, revisó el vehículo y determinó que era seguro.