Canciller colombiana se pronuncia por el avance de los buques de Trump hacia Venezuela: “No hay intención de una intervención”

Colombia se pronunció sobre las noticias relacionadas con una eventual intervención de los Estados Unidos a Venezuela. El régimen de Maduro ha alertado de una posible “invasión” extranjera tras el anuncio del gobierno de Donald Trump de mover sus buques hacia aguas internacionales cercanas a las de ese país. “A esta tierra no la toca nadie”, dijo el dictador este jueves 28 de agosto.

El gobierno de Gustavo Petro, considerado uno de los aliados del régimen en Latinoamérica, se refirió a la tensión internacional que ha llevado al chavismo a enviar milicias a la frontera, donde opera una zona binacional.

El pronunciamiento lo hizo la canciller, Yolanda Villavicencio, quien mostró escepticismo frente a la situación. “No hay intención de una intervención”, aseguró.

“El tema de buques que hacen interdicción en aguas internacionales es una cuestión que hace mucho tiempo existe en la coordinación militar y que es conocida por nuestras fuerzas de seguridad. Pienso que hay un momento de tensión que, normalmente, no se da, pero los estándares de esa coordinación y de esas acciones que buscan profundizar en la lucha contra las drogas son los que se han estado haciendo”, dijo.

En una entrevista con El Espectador, la alta funcionaria aseguró: “Esa coordinación es conocida por parte del Gobierno y de las fuerzas de seguridad, de tal manera que no ha estado por fuera de los estándares en los términos establecidos”.

Venezuela informó esta semana que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, en medio de una nueva tensión con Estados Unidos, que también anunció un despliegue militar en el Caribe sur.

Las autoridades venezolanas informaron la víspera sobre la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia, también para operaciones antidrogas, mientras el gobierno de Nicolás Maduro denunció como una “escalada de acciones hostiles” la movilización estadounidense.

El goberno de Nicolás Maduro informó esta semana que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. | Foto: Getty Images / Adobe Stock

La administración de Donald Trump sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela. Sin embargo, la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4.000 marines, a los que se les suman otros dos buques, coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y la declaratoria como organización terrorista del llamado Cartel de los Soles, una supuesta narcobanda que encabeza el presidente venezolano.

No hay información clara de a dónde o cuándo llegará la flota estadounidense al Caribe sur. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció en un video en redes sociales un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

“Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”, añadió. Maduro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integra civiles y que, según sus críticos, tiene una alta carga ideológica.

Según el presidente, Venezuela tiene ya unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, cifra que expertos cuestionan. Una posible invasión estadounidense es una tema que circula en las calles de Venezuela, entre bromas y preocupación, entre incrédulos y opositores esperanzados.

Caracas exigió, además, este martes 26 de agosto, en Naciones Unidas “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe”, según un comunicado. El canciller Yván Gil pidió el “apoyo” del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para “restablecer la sensatez”.

Trump impulsó en su primer gobierno (2017-2021) una política de máxima presión contra Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo petrolero aún vigente. En su segundo gobierno, no obstante, inició contactos tempranos con el chavismo para coordinar la deportación de venezolanos sin documentos en Estados Unidos.

Trump impulsó en su primer gobierno (2017-2021) una política de máxima presión contra Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo petrolero aún vigente. | Foto: Getty Images

De hecho, los aviones con deportados no han parado de llegar a Venezuela en medio de la tensión. Lo mismo con el petróleo. Después de ordenar la suspensión de operaciones del gigante Chevron, autorizó la renovación de un permiso especial que evade el embargo.

“Todos los días pendiente de un barco y la verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo, algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos”, apuntó el lunes la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.