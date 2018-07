Celebración multitudinaria por primer paso hacia aborto legal en Argentina

Con júbilo se celebró en las calles del país albiceleste el primer paso parlamentario hacia la despenalización del aborto. Una multitud fue testigo frente al Congreso de la aprobación de los diputados y espera que el Senado haga historia conviertiéndola en ley.

Después de la sesión que duró casi 24 horas, los argumentos a favor y en contra reflejaron las contradicciones de una sociedad que también se dividió en la calle y que siguió con ansiedad una votación cuyo resultado nadie podía anticipar.

En una esquina de la plaza frente al parlamento los partidarios del sí aguardaron arropados en pañuelos verdes, su símbolo de lucha. Separados por una valla policial de varios metros, quienes rechazan la ley con respaldo de la Iglesia Católica, esperaron agitando pañuelos celestes. Tras la votación de 129 diputados a favor, 125 en contra y una abstención, se dispersaron rápidamente.

Los ciudadanos iniciaron una vigilia y esperaron con ansias las noticias. Restos de fogatas, montañas de basura y algunas carpas, dan cuenta de una larga noche con temperaturas invernales. "¡Gracias a Dios!" soltó una de las militantes a favor de la ley, que abrazó a los periodistas en cuanto se anunció la aprobación.

Envuelta en una frazada, había seguido la votación ante una pantalla gigante con las manos juntas en señal de plegaria. ¿Rezaba? "Los argentinos somos creyentes y lo seguiremos siendo con esta ley. Del mismo modo que las católicas abortaban, ahora van a poder hacerlo pero con seguridad", dijo Micaela González una estudiante universitaria de 21 años.

En el país del papa Francisco, una de las ONG que impulsó el proyecto fue Católicas por el Derecho a Decidir. "Este es un papa atípico, distinto, reformista", opinó María Terena Giani, de 48 años. "Seguro no estará contento, pero la Iglesia no legisla", remarcó.

Enfervorizadas jóvenes, verdes de pies a cabeza, cantaron contra "la Iglesia católica romana que se quiere meter en nuestras camas". Los adolescentes y jóvenes han sido un motor de las marchas en favor de la ley. "La movilización ha sido determinante y dependerá mucho de seguir movilizados lo que suceda en el Senado", dijo Giani.

Señala a los jóvenes que saltan en algarabía a su alrededor. "Han entendido que así se construye políticas y derechos. Esto será ley, no se puede parar", aseguró. Más allá Juan Gentile vende sus últimos pañuelos verdes con la leyenda "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". "Traje 200 y los vendí todos, van a seguir saliendo", dice su olfato de vendedor.

Las imágenes de ciudadanos, políticos y figuras públicas reaccionando con emoción a la noticia han inundado Internet. Lágrimas, abrazos y rostros de victorias son hoy el rostro de una lucha que durante mucho tiempo creyeron que no avanzaría.

La inmensa manifestación pro aborto de hoy en Buenos Aires: están cantando: “Aborto legal en el hospital” pic.twitter.com/tAMFI1sagB — Rosa Montero (@BrunaHusky) 14 de junio de 2018

Los mensajes, que se comparten con rápidez, han recibido todo tipo de respuestas. Algunos apoyan que la interrupción del embarazo en su país esté cerca de dejar de ser un acto penalizado, aunque no se definan como pro aborto. A otros, les emociona la idea de que, especialmente las mujeres puedan decidir libremente el futuro de su estado de gestación. Pero así como la votación en la Cámara, en la que el sí superó por una diferencia mínima al no, casi la otra mitad de la ciudadanía protesta y desconoce el resultado.

La lucha

Quienes están en contra del aborto, quedaron petrificados tras conocer el resultado. La votación fue de 129 diputados a favor, 125 en contra y una abstención. El presidente Mauricio Macri, quien se ha declarado "a favor de la vida" pero impulsó la discusión en el Congreso, aseveró que los parlamentarios "han dado un debate histórico".

"Hemos podido dirimir nuestras diferencias con respeto, con tolerancia y escuchando al otro, entendiendo que el diálogo es el camino que va a fortalecer nuestro futuro", dijo el mandatario de centro-derecha en un mensaje televisado.

La tarea más grande ahora la tiene el Senado. Después de siete intentos fracasados, Argentina dio el primer paso hacia un debate espinosa que mantiene divididos a los ciudadanos. Hasta ahora, la discusión en el Senado se anticipaba complicada y deslindada de las afiliaciones políticas de los parlamentarios, como ocurrió en la Cámara de Diputados. Pero el resultado ya podría calificarse como histórico.

De aprobarse el proyecto, el país permitirá el aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación. Luego de ese tiempo, solo podrá practicarse en los casos, que como en otros países de América Latina la ley lo establece: de violación, cuando esté en riesgo la salud de la mujer o por inviabilidad de vida extrauterina.

Argentina entraría a la lista de naciones de la región en las que el aborto es legal: Uruguay y Cuba. También está permitido en Ciudad de México. En El Salvador, Honduras y Nicaragua está prohibido por completo.

Dolor de la iglesia

La Conferencia Episcopal lamentó el resultado en un comunicado: "nos duele como argentinos esta decisión".

"Tenemos la oportunidad de buscar soluciones nuevas y creativas para que ninguna mujer tenga que acudir a un aborto. La Cámara de Senadores puede ser el lugar donde se elaboren proyectos alternativos que puedan responder a las situaciones conflictivas, reconociendo el valor de toda vida y el valor de la conciencia", añadió.

