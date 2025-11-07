Gente
Walter Mercado: Números para ganar la lotería el sábado, 8 de noviembre, cifras para los 12 signos
El fallecido vidente dejó las cifras que lo acercarían a una fortuna millonaria.
Después de más de 6 años de su fallecimiento, el vidente y astrólogo Walter Mercado continúa siendo una de las personalidades con mayor reconocimiento y credibilidad para los amantes de las energías y la conexión con el universo.
Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, actualiza a sus seguidores diariamente con información relevante. Para el sábado, 8 de noviembre destapó los números de la suerte y el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La creatividad y la disciplina serán los pilares para alcanzar el éxito económico. Una idea brillante puede transformarse en una fuente de ingresos inesperada.
Números de suerte: 41, 19, 26.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Aunque haya obstáculos, cada desafío traerá un aprendizaje. Alguien cercano podría ofrecer un regalo que resulte muy valioso.
Números de suerte: 19, 1, 28.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Los sueños traerán mensajes reveladores que ayudarán a resolver asuntos pendientes. Es un día para escuchar al corazón.
Números de suerte: 10, 50, 3.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El apoyo familiar será fundamental para sacar adelante proyectos personales. El éxito se aproxima si se mantiene una actitud perseverante.
Números de suerte: 18, 5, 40.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Conversaciones necesarias estarían próximas a llegar. La sinceridad permitirá limpiar el ambiente y fortalecer vínculos.
Números de suerte: 2, 7, 34.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El control de los gastos será clave. Aunque el dinero pueda estar ausente, la organización traerá equilibrio y nuevas oportunidades.
Números de suerte: 3, 45, 21.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Una conexión romántica podría dejar una huella positiva. La gratitud será el secreto para atraer bendiciones.
Números de suerte: 28, 9, 1.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El arte y la creatividad serán herramientas de sanación. Renovar el entorno atraerá paz interior y abundancia.
Números de suerte: 8, 22, 31.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es hora de cerrar ciclos y reconciliarse con el pasado. La energía de este día lo invita a liberar rencores y abrirse al amor y la prosperidad.
Números de suerte: 19, 8, 43.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La administración financiera debe ser prioridad. Los impulsos de días anteriores podrían pasar factura, pero hay tiempo para reorganizar y recuperar el equilibrio.
Números de suerte: 7, 32, 10.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El pasado debe quedar atrás. Romper con lo que ya no aporta permitirá iniciar una nueva etapa llena de oportunidades.
Números de suerte: 6, 45, 37.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es momento de dejar atrás el miedo y confiar en el universo. Los guías espirituales acompañan cada paso.
Números de suerte: 20, 15, 2.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.