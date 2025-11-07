Suscribirse

Estados Unidos

El video de Elon Musk bailando con un robot de Tesla mientras se perfila como el primer trillonario del mundo

Accionistas aprobaron un alto presupuesto para la empresa de carros eléctricos de Musk.

Redacción Mundo
8 de noviembre de 2025, 1:55 a. m.
Elon Musk será el próximo trillonario del mundo. | Foto: Tomada de The Sun US/X, @BLKMDL3

El multimillonario y magnate tecnológico de Estados Unidos, Elon Musk, conquistó las redes sociales luego de que se viralizó un video en el que se le ve bailando junto a un robot de Tesla, la marca de carros eléctricos de la que es dueño, luego de que accionistas de Texas aprobaran un amplio presupuesto para su empresa.

Musk está a punto de convertirse en el primer trillonario del mundo al recibir un paquete salarial que alcanza un billón de dólares para Tesla.

En el video, Musk y el robot bailan a la par, mientras que la multitud que asistió al evento vitorea en coro: “¡Elon! ¡Elon! ¡Elon!”.

“Lo aprecio muchísimo”, dijo por su parte el multimillonario a los accionistas después de que votaron a favor de otorgar el salario. El acuerdo supone que Tesla debe aumentar el valor del mercado de 1,4 billones de dólares a 8,5 billones, además debe vender al menos 20 millones de carros y desplegar un millón de robotaxis y robots humanoides en el país durante los próximos diez años.

“Otras juntas de accionistas son aburridas, pero las nuestras son geniales. Miren esto. Esto es increíble”, celebró Musk tras el evento.

Al mismo tiempo, aprovechó para exaltar sus robots humanoides Optimus, los cuales aseguró que podrían “eliminar la pobreza” en un futuro, y que incluso podrían llegar a completar cirugías complejas.

El desarrollo de la inteligencia artificial podría conducir a una era en la que el dinero deje de ser esencial.
Elon Musk aseguró que los robots serán el producto más grande del mundo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y YouTube @10downingstreet

“Creo que podría haber decenas de miles de millones de robots Optimus por ahí”, contempló. “Va a ser el producto más grande de todos los tiempos, por mucho”.

“Más grande que los teléfonos celulares, más grande que cualquier cosa. Supongo que una forma de pensarlo es que cada ser humano en la Tierra va a querer tener su propio R2D2 o C3PO”, aseguró, en referencia a los modelos de robots de su empresa.

Tesla debe aumentar de manera drástica el mercado en la próxima década. | Foto: Getty Images

Los partidarios y accionistas que aprobaron el pasado jueves, 6 de noviembre, el presupuesto para la empresa, consideran que Musk puede transformar Tesla en un imperio de inteligencia artificial, robótica y de carros eléctricos a nivel mundial.

Sin embargo, el CEO de Tesla enfrenta grandes retos para obtener el billón de dólares, pues la compañía enfrenta una desaceleración de ventas, debido a que la competencia de china es cada vez más fuerte y por los constantes debates que abre la conducción autónoma.

“Lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo del futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo”, aseveró Musk ante los accionistas.

