El magnate Elon Musk visualiza un futuro donde los smartphones tal y como los conocemos en la actualidad, serán solo un dispositivo para ejecutar la inteligencia artificial (IA), ya que será esta tecnología la que, a través de video y audio, impulse las comunicaciones.

El fundador de empresas como Tesla, SpaceX y xAI ha negado que esté trabajando en un teléfono móvil cuando el presentador estadounidense Joe Rogan le ha preguntado por los rumores sobre sus proyectos en este tipo de equipos.

Musk ha preferido compartir su visión de lo que cree que será el futuro de la comunicación móvil durante una entrevista reciente en el pódcast Joe Rogan Experience.

En él, ha explicado que “no tendremos un teléfono en el sentido tradicional. Lo que llamaremos teléfono será en realidad un nodo periférico para la inferencia de IA con conexiones inalámbricas”. Es decir, “la IA en el servidor se comunicará con la IA en tu dispositivo -antes conocido como teléfono- y generará vídeo en tiempo real de cualquier cosa que puedas imaginar”.

Elon Musk es un visionario. | Foto: Getty Images

Musk considera que “en el futuro no habrá sistemas operativos ni aplicaciones; será simplemente un dispositivo con pantalla y audio, diseñado para integrar la mayor cantidad de IA posible”, ha apostillado, remarcando que todo se hará con IA, incluido el envío de correos electrónicos y el uso de la red social X.

“Cualquier cosa que se te ocurra, o realmente cualquier cosa que la IA pueda anticipar que podrías desear, te lo mostrará”, ha vaticinado el magnate tecnológico, que ve ese futuro a medio plazo: “Probablemente, sean cinco o seis años o algo así”, ha concluido.

Musk sorprende al mundo con una propuesta para eliminar la pobreza y cambiar la historia de la humanidad

Recientemente, Musk volvió a captar la atención global al presentar una visión que, según él, podría transformar por completo el modelo económico actual y mejorar la calidad de vida en todo el planeta.

Durante una conversación con analistas tras revelar los impactantes resultados trimestrales de su compañía, el empresario afirmó que el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a los robots humanoides Optimus y vehículos que se conducen solos podría llevar a la humanidad a una era de prosperidad ilimitada.

Musk aseguró que Tesla no solo fabrica autos eléctricos, sino que se ha convertido en una empresa de inteligencia artificial enfocada en resolver problemas del mundo real.

El empresario presentó a Optimus, el robot humanoide de Tesla, como una pieza clave de un nuevo modelo económico en el que las máquinas trabajarían para las personas.

Según explicó, este robot no solo podría realizar tareas industriales o domésticas, sino desempeñar funciones médicas e incluso llegar a operar pacientes en el futuro.

De acuerdo con ello, Musk hizo la afirmación de que podría cambiar a la humanidad, pero no señaló cómo se haría el proceso: “Con Optimus y la conducción autónoma podemos crear un mundo sin pobreza, donde todos tengan acceso a la mejor sanidad. Optimus podrá ser incluso un cirujano increíble”.

La otra gran columna de este ambicioso plan se centra en la conducción autónoma total. Musk sostiene que una red global de vehículos inteligentes podría reducir costos de transporte, generar ingresos automatizados y liberar a millones de personas del trabajo tradicional, lo que abriría la puerta a una nueva distribución de la riqueza.