La oposición del Gobierno de Estados Unidos volvió a llamar al presidente Donald Trump como “don perezoso”, después de que pareció haberse quedado dormido en medio de una conferencia de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca.

La administración estadounidense estaba ofreciendo un anuncio sobre la rebaja en los precios de medicamentos para la obesidad, que beneficia a los ciudadanos inscritos en Medicare y Medicaid.

“La gente puede volver a dormir, porque puede respirar cuando se acuesta”, comentó el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, justo cuando el presidente pareció cerrar los ojos por unos minutos.

El presidente Trump fue criticado por la oposición por, al parecer, quedarse dormido en la conferencia televisada. | Foto: AP

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, posteó en su perfil de X una foto de Trump reclinado en su silla y con los ojos cerrados, además de un video que lo enfoca mientras este parece tomar una corta siesta mientras que su Gobierno daba una importante charla televisada para millones de estadounidenses.

“¡Volvió don perezoso!”, escribió Newsom en su trino.

El gobernador apodó al mandatario el mes pasado, cuando en una “mesa redonda Antifa (movimiento antifascista y de extrema izquierda)” Trump también se quedó dormido, según las fotos y los videos de entonces.

DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025

Trump ha alardeado en varias oportunidades con que no necesita muchas horas de sueño y que está en la disponibilidad de responder y atender emergencias y otras labores de su cargo a cualquier hora del día.

“No duermo mucho. Me gusta hacerlo tres horas, cuatro horas, doy vueltas, hago bip-bip, quiero saber qué pasa”, aseguró durante su campaña presidencial.

Recientemente, la fiscal general, Pam Bondi, aseveró que nadie en la Casa Blanca es capaz de “seguirle el ritmo”. Comentó ante la prensa: “No sé cómo lo hace. Ninguno de nosotros sabe cuándo duerme. Trabaja todo el tiempo, y es algo constante para él”.

Incluso, durante el gobierno anterior, calificó al expresidente Joe Biden como “somnoliento Joe”.

No es la primera vez que Trump se queda dormido en un evento masivo. | Foto: AP

Sin embargo, se ha visto a Trump dormido en varias conferencias y eventos masivos de su gobierno. Los momentos que más desataron comentarios en las redes son cuando Trump reposó los ojos durante un evento de energía e innovación en julio de este año.