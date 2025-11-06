Suscribirse

Estados Unidos

Una persona se desmayó en el Despacho Oval de la Casa Blanca mientras Trump hacía un anuncio. Este es el angustiante video

Un hombre de apariencia mayor se desvaneció en plena transmisión de anuncios oficiales de la administración Trump.

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2025, 7:16 p. m.
Un hombre que presenciaba un anuncio de la administración Trump se desmayó en plena transmisión de la Casa Blanca. | Foto: Red social X: API

El jueves 6 de noviembre se presentó una emergencia médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca, mientras funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos hacían varios anuncios junto al presidente republicano, Donald Trump.

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa cómo un hombre de apariencia mayor se desmaya en presencia de Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

En el momento de la contingencia, la transmisión de la Casa Blanca, que se estaba emitiendo en vivo y en directo por redes sociales y otros canales, se enfocó en la persona afectada mientras se veía cómo lo sostenían para no dejar que se golpeara con el piso.

“¿Estás bien? Gordon, ¿estás bien?”, preguntó David Ricks, director ejecutivo de Eli Lilly, mientras el hombre comenzaba a caerse, reportan medios locales.

Según Karoline Leavittm, secretaria de la Casa Blanca, se trató de un ejecutivo de una compañía farmacéutica, quien ya se encuentra bien, indicó la funcionaria.

Incluso, se observa cómo optan por levantarle las piernas como medida de respuesta ante el desmayo.

Además, Trump también se paró de su silla para mirar lo sucedido. Después, los periodistas y fotógrafos allí presentes se avientan a tomar registro del hecho. En dicho instante, se cortó la transmisión oficial.

Estados UnidosdesmayoCasa BlancaTrump

