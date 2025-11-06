El jueves 6 de noviembre se presentó una emergencia médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca, mientras funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos hacían varios anuncios junto al presidente republicano, Donald Trump.

A man just collapsed during Donald Trump’s Oval Office announcement



HHS Secretary RFK Jr. can be seen quickly leaving the scene.

pic.twitter.com/Olg0o5zzIH — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 6, 2025

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa cómo un hombre de apariencia mayor se desmaya en presencia de Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

En el momento de la contingencia, la transmisión de la Casa Blanca, que se estaba emitiendo en vivo y en directo por redes sociales y otros canales, se enfocó en la persona afectada mientras se veía cómo lo sostenían para no dejar que se golpeara con el piso.

“¿Estás bien? Gordon, ¿estás bien?”, preguntó David Ricks, director ejecutivo de Eli Lilly, mientras el hombre comenzaba a caerse, reportan medios locales.

Según Karoline Leavittm, secretaria de la Casa Blanca, se trató de un ejecutivo de una compañía farmacéutica, quien ya se encuentra bien, indicó la funcionaria.

Incluso, se observa cómo optan por levantarle las piernas como medida de respuesta ante el desmayo.