El detalle que marca la negociación entre César Farías y Santa Fe: desacuerdo salió a la luz

Se trata de un término en el contrato. Este sería clave para que la llegada de Farías se dé o no a Santa Fe.

Redacción Deportes
8 de noviembre de 2025, 1:36 a. m.
Discrepancia entre César Farías y Santa Fe marca el rumbo de la negociación.
Discrepancia entre César Farías y Santa Fe marca el rumbo de la negociación. | Foto: Getty Images y escudo oficial Santa Fe.

El rumor instaurado en la prensa desde el pasado jueves, 6 de noviembre de 2025, donde dan a César Farías como principal candidato para ser el nuevo técnico de Santa Fe, suma más información con el pasar de las horas.

Este viernes, ventilaron que habría un desacuerdo en la negociación entre las parte. Podría ser clave y marcar el camino de lo que va a ser el rumor a lo largo de las próximas semanas.

El desacuerdo entre Santa Fe y César Farías

Fue el periodista Giovanni Cárdenas quien entregó la información en El Vbar de Caracol Radio. Tiene que ver con la duración del contrato, pues el club querría una cosa y el estratega venezolano otra diferente.

“Farías está pidiendo dos años de contrato y Santa Fe le ofrece uno, para mí va a ser el técnico cardenal”, fue la información entregada por Cárdenas.

Resta esperar lo que ocurra en las próximas semanas, pero lo cierto es que Santa Fe necesita un técnico con urgencia de cara al 2026. La Superliga, la fase de grupos de la Copa Libertadores y las competencias regulares son un verdadero reto para el cardenal, que desde septiembre no tiene un estratega en propiedad.

Por su parte, César Farías, de 52 años, tuvo su última experiencia en Junior durante el primer semestre de este 2025. El venezolano no solo ha dirigido clubes, también selecciones, lo que haría colorido su palmarés para la directiva del león capitalino.

César Farías, técnico del Junior de Barranquilla
César Farías sigue sonando para llegar a Santa Fe. | Foto: Colprensa

Hugo Rodallega reaccionó luego del rumor de César Farías

Las redes sociales se sacudieron en la noche del 6 de noviembre, luego de una publicación de Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, en X. El experimentado jugador dejó un certero mensaje que los hinchas no pasaron por alto.

“Simplemente les digo que no toda información en la vida es cierta”, soltó Hugo. Así, sigue siendo un completo misterio si la llegada de Farías a Santa Fe se hará oficial, o el cuadro cardenal va a seguir explorando opciones.

Lo cierto es que Farías pinta como un entrenador de experiencia. Ha sido campeón en su natal Venezuela, además de llevar a la gloria a The Strongest (Bolivia) y Aucas (Ecuador). También fue estratega de los combinados nacionales de Venezuela y Bolivia.

Mientras se define o no la llegada del timonel a Santa Fe, Francisco López sigue como entrenador encargado y tiene la misión de clasificar al equipo a cuadrangulares. Le resta jugar contra Cali (fecha 19) y Alianza F.C. (fecha 20).

