La casa de la asistente personal de María Corina Machado, la líder opositora del régimen venezolano, está siendo confiscada, de acuerdo con una denuncia que presentó el partido Vente Venezuela este miércoles, 25 de febrero.

Se trata de la casa de Laura Acosta, cercana a Machado y miembro del partido político desde el 2004. La organización aseguró que la vivienda de Acosta fue confiscada, medida que se considera como un castigo político contra los trabajadores de Machado. Además, el partido señala que se trata de un patrón de hostigamiento por parte de la dictadura chavista.

“Laura fue víctima de graves amenazas y amedrentamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen, y debió salir de Venezuela en septiembre de ese mismo año, tras recibir una orden de captura en su contra”, explicó la organización política en sus redes sociales.

#URGENTE ¡AHORA MISMO! 🚨🚨



El régimen está confiscando la casa de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado.



Como un acto de retaliación política, la casa en Caracas de Laura Acosta, quien ejerce como asistente personal de María Corina desde 2004 y también es… pic.twitter.com/Fwj3tKjXpX — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) February 25, 2026

Ante la situación, y debido a que Acosta y su esposo son personas de la tercera edad y con ciudadanía estadounidense y española, “desde la perspectiva del derecho internacional, esta acción representa una agresión que afecta también a los Gobiernos de esos países”, determinó Vente Venezuela.

“Vente Venezuela hizo un llamado a las autoridades diplomáticas de Estados Unidos y España para que intervengan”, informó en una publicación de X.

Tras dejar su país, seis meses después (en el 2025), “una camioneta sin placa, con 7 funcionarios —entre hombres y mujeres— a bordo, forzaron la entrada de su casa y sometieron a la persona que cuidaba el lugar, quien además estaba en compañía de un menor de edad. Los retuvieron bajo interrogatorio durante 8 horas", contó el partido.

Las personas del régimen obligaron a la persona encargada de la casa a desalojar el lugar, pese a que esta estaba “asegurada”, como lo establecía un letrero que posaba en la puerta principal.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz

“A partir de esa fecha, funcionarios no identificados del régimen visitaban la vivienda y en algunos casos dormían en el lugar. Siempre llegaban y se iban en camionetas sin placas”, aseguró el partido de Machado.

El partido también detalló que este miércoles, unas personas —que se presentaron a los vecinos como los nuevos propietarios de la casa de Acosta— sacaron los muebles y los elementos de la casa de Acosta, e ingresaron otras pertenencias.

Vente Venezuela señala que “estos hechos reflejan la venganza política del régimen contra familiares y colaboradores de la oposición, recordando incidentes similares ocurridos recientemente contra la casa de Magalli Meda”, quien fue la jefa de campaña electoral de Machado en las elecciones del 2024.