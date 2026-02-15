Mundo

María Corina Machado denuncia crisis en la Zona 7 en Caracas y exige la liberación de todos los presos: “Que el mundo entero lo vea”

Se están llevado a cabo huelgas de hambre hasta que se libere a todas las personas detenidas por el régimen.

Redacción Mundo
15 de febrero de 2026, 7:34 p. m.
Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre una crisis que tiene actualmente lugar en las inmediaciones de la cárcel venezolana conocida como Zona 7, en Caracas. Allí hay personas que están protestando para que sus familiares sean liberados, luego de haber sido capturados por la dictadura de Nicolás Maduro.

Machado replicó un video publicado por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela en su perfil de X. En la grabación se ve a una mujer desmayada y siendo atendida luego de pasar horas protestando para que sus conocidos sean liberados por el nuevo gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez.

Hay presos políticos que consiguieron salir de las cárceles, mas no quedaron en libertad, porque la Justicia de ese país les dio la medida de casa por cárcel. Algunas de las excarcelaciones se están dando en El Helicoide, el centro penitenciario de Caracas recordado por ser un centro de tortura del régimen.
“Esto pasa hoy, en Caracas, Venezuela! Que el mundo entero lo vea!“, escribió la líder de la oposición y la recién ganadora del Premio Nobel de Paz en sus redes sociales.

”Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7″, detalló.

Marchas masivas en Caracas contra el régimen, exigen la liberación de todos lo presos políticos

“No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos. A TODOS”, sentenció Machado en su mensaje compartido este domingo, 15 de febrero.

De acuerdo con el comité de derechos humanos, los familiares están protestando a las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, donde hace meses hay personas privadas de su libertad, capturadas por el régimen tras oponerse a la supuesta victoria de Maduro a la presidencia.

En aquellas elecciones, Edmundo González salió electo en las urnas, sin embargo, el dictador tomó el poder. A inicios de enero de esta año, Maduro fue capturado por Estados Unidos, donde comparece por crímenes relacionados con el narcoterrorismo. Su vicepresidente quedó a cargo del país mientras hay un paso a la democracia.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de la representación del gobierno noruego en Oslo.
María Corina Machado. Foto: AFP

Una de las condiciones estadounidenses para que Rodríguez pasara a la presidencia, es que todos los presos políticos deben ser liberados. No obstante, es un compromiso que no se ha cumplido en su totalidad, a casi dos meses de la captura de Maduro.

El pasado sábado, un grupo de madres y esposas de los presos que están en la Zona 7 se acostaron en la entrada del establecimiento e iniciaron la protesta de hambre, además se encadenaron a las rejas y entre ellas mismas.

La madrugada de este domingo, ante la situación, se anunció la liberación de 17 detenidos, pero decenas de personas siguen dentro de las instalaciones.

