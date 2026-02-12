Mundo

Marchas masivas en Caracas contra el régimen, exigen la liberación de todos lo presos políticos

Cerca de 400 presos políticos han sido liberados desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 3:25 p. m.
Miles de personas se reunieron Universidad Central de Venezuela.
Miles de personas se reunieron Universidad Central de Venezuela. Foto: Captura X @VenteVenezuela

Esta es la primera gran manifestación de la oposición tras la caída de Nicolás Maduro. Bajo la consigna “¡No tenemos miedo!”, miles se reunieron con pancartas y banderas en los alrededores de la principal universidad del país.

La convocatoria fue impulsada por dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, entre ellos Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, quien había expresado públicamente su respaldo a los familiares de presos políticos.

Las manifestaciones iniciaron en la mañana para presionar a la Asamblea Nacional, que iba a tener la segunda discusión del Proyecto de Ley General de Amnistía para la Convivencia y la Paz, iniciativa propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima”, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez después que los diputados decidieran aplazar la segunda y definitiva discusión al no llegar a un acuerdo sobre uno de los artículos del proyecto.

Vista general del interior de la Asamblea Nacional durante una sesión para discutir un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de febrero de 2026.
Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: AFP

El martes ya se habían convocado marchas frente al Congreso venezolano; sin embargo, solo asistieron familiares de varios detenidos. “La ley de amnistía, tal como está planteada, dejaría excluidos a más de la mitad de los presos políticos”, denunció ese día Andreína Baduel, hermana de Josnar Baduelque permanece detenido en El Rodeo y de Raúl Emilio Baduel, quien fue excarcelado y luego exiliado.

“Amnistía ya” se lee en varios de los carteles desplegados en la entrada de la UCV, donde los manifestantes gritaban “¡Ni uno, ni dos, que sean todos!” en petición de la libertad plena de los cientos de presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Diosdado Cabello afirma que propuesta de Petro para acción militar contra el narcotráfico ya había sido formulada por Maduro

Según la ONG Foro Penal, cerca de 400 presos políticos han sido liberados desde el 8 de enero, día en que Rodríguez asumió la Presidencia. Sin embargo, la misma organización contabiliza que hay más de 600 detenidos por razones políticas que aún esperan salir de los calabozos.

El recién excarcelado Jesús Armas acompañó las protestas de la oposición y dijo: “Tenemos que seguir presionando hasta que el último preso político esté en libertad”, en un video compartido en redes sociales.

Por otra parte, la líder opositora María Corina Machado compartió en X un trino en el que apoyaba las manifestaciones con la consigna “¡Venezuela será libre! ¡Que vivan nuestros estudiantes!”, junto con un video que muestra parte de la concentración de manifestantes, muchos con camisetas blancas típicas de la oposición.

Reunión Trump-Netanyahu: el mandatario estadounidense insiste en continuar los diálogos con Irán

El chavismo también convocó a una manifestación en el centro de Caracas, que ha reunido a miles de personas.

