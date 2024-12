Ahora, varios mandatarios y científicos se unen a los reclamos por la aparente tardía reacción de la OMS, pero las primeras acusaciones al respecto se remontan al 31 de diciembre. En esa fecha, Taiwán (la ‘provincia rebelde’ de China que no hace parte de la OMS por solicitud de ese país) envió un correo electrónico a la Organización en el que le informaba sobre un nuevo brote de ‘neumonía atípica’ en Wuhan . En el documento, el Centro para el Control de Enfermedades de Taiwán (CDC) le pedía a la OMS más detalles sobre la enfermedad para prevenir una hipotética dispersión del virus en Asia . La semana pasada, la entidad negó haber recibido la alerta, por lo que Taiwán desclasificó el documento.

En plena pandemia del coronavirus , con hospitales desbordados y decenas de laboratorios que intentan encontrar contra reloj una vacuna o al menos un paliativo, Donald Trump decidió suspender las contribuciones de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la institución llamada a liderar y coordinar la lucha contra el virus. El mandatario acusó a la OMS de no reaccionar a tiempo para encubrir al Gobierno chino, dejar escalar la epidemia y, por lo tanto, causar la tragedia humanitaria que el virus provoca en su país. La medida llegó en el peor momento, cuando cientos de naciones todavía luchan contra el virus. Y sume a la organización internacional en el momento más difícil de su historia.

Quienes señalan a la OMS por no cuestionar los informes provenientes de China ahora tienen los ojos puestos en el Instituto de Virología de Wuhan , laboratorio de alta seguridad en donde se preservan más de 1.500 virus, señalado como el posible origen de la pandemia. La Organización asegura que la covid-19 llegó a los humanos por el contacto con animales , pero el Gobierno estadounidense y medios, como el diario The Washington Post, dudan de dicha aseveración. Descartan que sea un arma biológica, pero consideran posible que el virus haya salido de un laboratorio por accidente . Los directivos del Instituto califican la hipótesis de “imposible”, ya que, según ellos, recibieron el virus en sus laboratorios el 30 de diciembre y entregaron la información a la OMS el 11 de enero.

La afinidad entre Adhanom y el Gobierno de Xi Jinping preocupa en Occidente. Con el paso de los días ha tomado fuerza la teoría de que el virus no surgió en un mercado de Wuhan, sino que escapó de un laboratorio de aquella ciudad.

Este modelo, criticado desde hace décadas, ha hecho que la Organización no pueda tomar decisiones sin medir sus consecuencias para los Estados miembro. Por este motivo, Estados Unidos ha tenido una gran influencia en los manejos, pero la situación cambió desde 2017, cuando Trump llegó a la Casa Blanca y Adhanom empezó a presidir la OMS.

Con todo, no hay que olvidar que la Organización siempre recibe críticas cuando aparece una nueva epidemia, a tal punto que sus casos de éxito, como la erradicación de la viruela y el control de la polio, han quedado minimizados. Como le dijo a SEMANA Louise Fox, especialista en desarrollo global de The Brookings Institution, “La OMS ha funcionado mejor en esta crisis que en la del ébola. Principalmente, ha facilitado la cooperación científica, que es lo mejor que puede hacer. No puede forzar a los países a hacer lo correcto para menguar la pandemia”.