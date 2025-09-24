“Cuando pasen con Maduro, Diosdado y Padrino presos, pasen por él”: senador Carlos Felipe Mejía a Trump tras discurso de Gustavo Petro

El discurso del presidente Gustavo Petro ha generado muy duras reacciones en el país. La intervención del primer mandatario contra el presidente Donald Trump provocó la salida de la delegación de los Estados Unidos del recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente colombiano arremetió contra el jefe de la Casa Blanca y sus políticas antidrogas, entre ellas el despliegue militar en el Caribe, que ha generado una enorme presión contra Nicolás Maduro y ha despertado la tesis de una posible intervención de los Estados Unidos para sacarlo del poder.

El mandatario colombiano aseguró que la comunidad internacional debía abrir un “proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump”.

El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, se pronunció en duros términos sobre esta intervención. En X publicó:

“Presidente Donald Trump, secretario Marco Rubio: este desadaptado que hoy insulta a los Estados Unidos de América, es el jefe de los cárteles de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, y el principal socio del Cártel de los Soles”.

Agregó: “Cuando pasen con Maduro, Diosdado y Padrino presos, pasen por él, o déjenlo de una vez allá, y acabamos de una vez con esta pesadilla. Destruyó a Colombia en tres años”.