Suscribirse

Confidenciales

“La diatriba de Petro en la ONU avergonzó a Colombia ante el mundo. Un hombre apocado, embajador de Maduro”: Juan Carlos Pinzón

El exministro y precandidato se refirió a las palabras del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas, en Nueva York.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 11:24 a. m.
.
Juan Carlos Pinzón, Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Presidencia/ Getty

El presidente Gustavo Petro se despachó contra el gobierno de Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas.

“Hablo ante ustedes como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano ni divino, y sin razón mental”, aseguró el primer mandatario en ese escenario.

El discurso del presidente estuvo lleno de arremetidas contra la Casa Blanca y sus políticas actuales, entre ellas, el despliegue militar del Caribe que presiona a Nicolás Maduro. “Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre. Eran caribeños, posiblemente colombianos”, aseguró.

Luego, propuso que debería “abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump”.

Contexto: Gustavo Petro reta a Estados Unidos: cinco explosivas frases contra Donald Trump en la ONU

Ante estas declaraciones, el exministro, exembajador y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió en un tono muy crítico a esas palabras.

En la ONU, Petro volvió a perder la oportunidad de hablar de lo que le importa a Colombia: seguridad, lucha contra el narcotráfico y empleo. Su ego, su ideología y retórica nos deja, nuevamente, en ridículo. Su discurso no conecta, no tiene coherencia. El país necesita un liderazgo serio y soluciones, no más banderas de muerte en el pecho de un presidente Colombiano. La diplomacia no es activismo, es defender los intereses de la Nación", dijo.

“En cambio, cuando el terrorismo y la criminalidad asesinas civiles, militares y policías en el país, no dice nada. Al contrario, premia bandidos y promueve la impunidad. La diatriba de Petro avergonzó a Colombia ante el mundo, y lo presenta como un hombre apocado, embajador de Maduro, y provocador. No nos representa a los colombianos”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

2. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y, en cuestión de horas, nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

4. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

5. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos PinzónGustavo Petro

Noticias Destacadas

Roy Barreras y su esposa, Gloria Arizabaleta.

Partido político de Roy Barreras impugnará decisión del CNE de impedir su escisión: “No hay razón para negarla”

Redacción Confidenciales
.

“La diatriba de Petro en la ONU avergonzó a Colombia ante el mundo. Un hombre apocado, embajador de Maduro”: Juan Carlos Pinzón

Redacción Semana
Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Gobernador de Antioquia tilda a Gustavo Petro de “embajador de la narcodictadura de Maduro”, tras discurso en la ONU

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.