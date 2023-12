Después de semanas sin rastro, Alexander Navalni, opositor de Putin, reaparece en prisión en el Ártico

“En cualquier caso, no se preocupen por mí. Estoy bien. Estoy aliviado de haber llegado por fin”, añadió. Sus allegados anunciaron el lunes que lo habían localizado en una colonia penitenciaria en Jarp, en Yamalia-Nenetsia, una remota región del norte de Rusia. El penal se encuentra más allá del círculo polar ártico.

| Foto: Corbis via Getty Images

Protestas para la liberación de Navalni. | Foto: Corbis via Getty Images

Navalni dijo que llegó a su nuevo centro la noche del sábado, al término de un viaje discreto y organizado según “un itinerario tan extraño” que no pensaba ser localizado por sus allegados antes de mitad de enero. “Por eso me sorprendí cuando abrieron ayer la puerta de la celda y me dijeron: ‘hay aquí un abogado para ti’”, contó Navalni.