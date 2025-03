Diosdado Cabello arremete contra Trump por vuelos de deportados: “A nosotros nadie nos obliga a nada”

“No es culpa nuestra, nosotros no andamos bozaleados, a nosotros nadie nos obliga a nada”, dijo Cabello.

“Pronto vendrán unos compañeros que vienen desde Bolivia en un vuelo, nosotros vamos a seguir el plan vuelta a la patria, no es coyuntural porque Estados Unidos dijo: ‘Vamos a mandar los que viven en EE. UU.’. No, el plan de la patria está desde el año 18″, dijo el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Cabello aseguró que más de 920 mil venezolanos han regresado a su país y muchos de ellos traídos por Conviasa; sin embargo, aseguró que no se traen más connacionales porque se roban los aviones.

“Y si Conviasa pudiera aterrizar, por ejemplo en Argentina y no se robaran los aviones, si pudieran aterrizar en Ecuador, y no se robaran los aviones, si pudieran aterrizar en Perú, en otros países, nosotros no tendríamos problemas en irlos a buscar”, aseveró.