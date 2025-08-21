El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que habrá represalias contra quienes pidan “invasiones y sanciones”, después de que Estados Unidos haya desplegado hasta tres buques de guerra frente a las costas del país como parte de un plan para luchar contra el narcotráfico.

“Si aquí ocurriera algo, que no va a ocurrir, nosotros iremos a por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos atacan”, dijo la mano derecha del dictador venezolano durante la emisión de su último programa Con el mazo dando, de la televisión venezolana.

Cabello, no obstante, ha reiterado que “aquí no va a pasar nada” y ha limitado las voces que elucubran sobre esta situación a una “guerra psicológica” que busca fracturar al Gobierno. “No van a poder”, dijo el ministro del Interior.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre la oposición venezolana: "Tienen razón para estar asustados".



"De ocurrir algo, que no va ocurrir, nosotros vamos por los que han pedido invasiones, bloqueos. Sabemos como se llaman, donde están y que hacen" https://t.co/pZFBajimTP pic.twitter.com/yb1ExJ6T3r — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 21, 2025

“Esta gente es tan rara que ellos comienzan con sus cuentos y su vendedera de humo y después, los que se asustan, son ellos”, criticó el número dos del chavismo; el líder de la dictadura lanzó una última advertencia a quienes vean con buenos ojos cualquier tipo de intervención militar estadounidense.

“Tengan cuidado porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir de allá para acá tongoneándose”, dijo.

Cabello afirmó que “los que caigan ahorita en eso (que crean las mentiras de la ultraderecha), hay que ponerles una medalla”.

“Tienen que ser condecorados con la medalla: honor al mérito al pendejo en su primera clase, con medalla, cordón y banda”, ironizó.

“Saquen la cuenta cuántos ataques hemos resistido y cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ‘ya mañana es el día, se acabó’ y después nadie pide disculpa, que se equivocó”, agregó la mano derecha del dictador venezolano.

En los últimos días, la Administración Trump intensificó la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a la detención de Nicolás Maduro, y ahora con el despliegue de buques en sus costas.

Diosdado Cabello y Donald Trump. | Foto: Getty Images

Estados Unidos sostiene que la llegada de sus tres navíos de guerra se encuadran en una campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan a Maduro.

A pesar de que Cabello descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es “una organización criminal”.

Nicolás Maduro asegura que Estados Unidos está amenazando la soberanía nacional. | Foto: Getty Images via AFP

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay, un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

Rubio no lo negó. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, contestó.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.