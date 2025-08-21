Suscribirse

Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

El número dos del chavismo envió una advertencia a la oposición que se encuentra dentro del territorio venezolano.

Redacción Mundo
21 de agosto de 2025, 2:01 p. m.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa mientras migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador descienden de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 18 de julio de 2025.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa. | Foto: AFP

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que habrá represalias contra quienes pidan “invasiones y sanciones”, después de que Estados Unidos haya desplegado hasta tres buques de guerra frente a las costas del país como parte de un plan para luchar contra el narcotráfico.

“Si aquí ocurriera algo, que no va a ocurrir, nosotros iremos a por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos atacan”, dijo la mano derecha del dictador venezolano durante la emisión de su último programa Con el mazo dando, de la televisión venezolana.

Cabello, no obstante, ha reiterado que “aquí no va a pasar nada” y ha limitado las voces que elucubran sobre esta situación a una “guerra psicológica” que busca fracturar al Gobierno. “No van a poder”, dijo el ministro del Interior.

“Esta gente es tan rara que ellos comienzan con sus cuentos y su vendedera de humo y después, los que se asustan, son ellos”, criticó el número dos del chavismo; el líder de la dictadura lanzó una última advertencia a quienes vean con buenos ojos cualquier tipo de intervención militar estadounidense.

“Tengan cuidado porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir de allá para acá tongoneándose, dijo.

Cabello afirmó que “los que caigan ahorita en eso (que crean las mentiras de la ultraderecha), hay que ponerles una medalla”.

“Tienen que ser condecorados con la medalla: honor al mérito al pendejo en su primera clase, con medalla, cordón y banda”, ironizó.

Contexto: Nicolás Maduro pidió ayuda: hizo un llamado a los países aliados para que lo defiendan tras tensiones con Estados Unidos

“Saquen la cuenta cuántos ataques hemos resistido y cuántas veces la derecha nacional e internacional ha dicho que ‘ya mañana es el día, se acabó’ y después nadie pide disculpa, que se equivocó”, agregó la mano derecha del dictador venezolano.

En los últimos días, la Administración Trump intensificó la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a la detención de Nicolás Maduro, y ahora con el despliegue de buques en sus costas.

Diosdado Cabello y Donald Trump
Diosdado Cabello y Donald Trump. | Foto: Getty Images

Estados Unidos sostiene que la llegada de sus tres navíos de guerra se encuadran en una campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan a Maduro.

A pesar de que Cabello descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es “una organización criminal”.

Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores
Nicolás Maduro asegura que Estados Unidos está amenazando la soberanía nacional. | Foto: Getty Images via AFP

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay, un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

Rubio no lo negó. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, contestó.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.

Con información de Europa Press y AFP*

