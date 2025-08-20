Suscribirse

Mano derecha de Maduro lanza grave amenaza a EE. UU. en medio de tensiones con Venezuela. “Extranjero que entre, entra, pero no sale”

Las polémicas declaraciones fueron brindadas por Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 9:53 p. m.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la derecha, escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante un mitin de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 18 de julio de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. | Foto: AP

En medio de las tensiones que vive el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de Donald Trump, la dictadura venezolana sigue mostrando sus acciones contra ciudadanos extranjeros que quieran ingresar a Venezuela, como se ha venido denunciando desde hace meses por diferentes gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, organismo ligado a la dictadura de Nicolás Maduro, fue más allá y amenazó públicamente contra la ciudadanía extranjera en medio de las operaciones militares que adelanta Washington contra el régimen venezolano, a quien acusa de liderar el grupo narcotraficante del Cártel de los Soles.

Contexto: Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

“Hay un país en el mundo que ha combatido y ha derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares“, dijo Rodríguez en un tono alto en su intervención en la Asamblea.

.
Los buques de guerra fueron enviados para combatir amenazas de drogas. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Posteriormente, Rodríguez envió la dura amenaza en medio del parlamento chavista.

“Así que, sea quien sea, el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale, aquí se queda. Se queda preso, o se queda como se quede, pero se queda”, dijo la mano derecha del dictador Nicolás Maduro.

Luego intentó matizar un poco sus declaraciones dadas en la tarde de este miércoles, 20 de agosto, al señalar que “esto no es una bravuconería, ni es un intento de caer en ningún tipo de provocaciones, no. Lo estoy diciendo de forma responsable, sencillamente porque es nuestra obligación”, dijo.

Contexto: Julio Borges, sobre las presiones de Estados Unidos contra Venezuela: “El régimen de Maduro está absolutamente asustado”

“Nosotros estamos obligados, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los 30 millones de venezolanos y de venezolanas, estén o no en el territorio de Venezuela”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional venezolana en un llamado popular a la ciudadanía en el vecino país.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hace un gesto durante una conferencia de prensa para dar inicio a la campaña electoral para las elecciones municipales en Caracas el 11 de julio de 2025
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. | Foto: AFP

Las declaraciones de Rodríguez se dan en medio del despliegue de tres buques de guerra de parte de Estados Unidos en una operación contra los carteles de la droga y terroristas tipificados por el Departamento de Estado y que se cree que llegarán a las costas venezolanas en las próximas horas, generando cólera en el régimen, que asegura que defenderá al dictador Maduro.

Contexto: Congresista de EE. UU. advierte a Nicolás Maduro tras despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela: “Les queda poco”

“Nosotros estamos obligados a defender este suelo sagrado, a defender nuestro cielo sagrado, a defender nuestros mares y nuestros ríos. Estamos obligados, no es una elección. Y además, estamos imbuidos por el fuego sagrado de un hombre que jamás le tuvo miedo a ningún tipo de imperio, y derrotó a uno y amenazó a dos más”, cerró en su mensaje haciendo alusión a Simón Bolívar.

