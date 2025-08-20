Mano derecha de Maduro lanza grave amenaza a EE. UU. en medio de tensiones con Venezuela. “Extranjero que entre, entra, pero no sale”

En medio de las tensiones que vive el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de Donald Trump, la dictadura venezolana sigue mostrando sus acciones contra ciudadanos extranjeros que quieran ingresar a Venezuela, como se ha venido denunciando desde hace meses por diferentes gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, organismo ligado a la dictadura de Nicolás Maduro, fue más allá y amenazó públicamente contra la ciudadanía extranjera en medio de las operaciones militares que adelanta Washington contra el régimen venezolano, a quien acusa de liderar el grupo narcotraficante del Cártel de los Soles.

“Hay un país en el mundo que ha combatido y ha derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares“, dijo Rodríguez en un tono alto en su intervención en la Asamblea.

Los buques de guerra fueron enviados para combatir amenazas de drogas. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Posteriormente, Rodríguez envió la dura amenaza en medio del parlamento chavista.

“Así que, sea quien sea, el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale, aquí se queda. Se queda preso, o se queda como se quede, pero se queda”, dijo la mano derecha del dictador Nicolás Maduro.

Luego intentó matizar un poco sus declaraciones dadas en la tarde de este miércoles, 20 de agosto, al señalar que “esto no es una bravuconería, ni es un intento de caer en ningún tipo de provocaciones, no. Lo estoy diciendo de forma responsable, sencillamente porque es nuestra obligación”, dijo.

“Nosotros estamos obligados, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los 30 millones de venezolanos y de venezolanas, estén o no en el territorio de Venezuela”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional venezolana en un llamado popular a la ciudadanía en el vecino país.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. | Foto: AFP

Las declaraciones de Rodríguez se dan en medio del despliegue de tres buques de guerra de parte de Estados Unidos en una operación contra los carteles de la droga y terroristas tipificados por el Departamento de Estado y que se cree que llegarán a las costas venezolanas en las próximas horas, generando cólera en el régimen, que asegura que defenderá al dictador Maduro.