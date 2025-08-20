Suscribirse

Abecé para entender el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: estos son los puntos clave

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela tiene al mundo al margen de lo que pueda pasar en caso de una elevación del conflicto.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

20 de agosto de 2025, 6:44 p. m.
El dictador Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump.
Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump. | Foto: AFP y AP, respectivamente.

El reciente conflicto entre Venezuela y Estados Unidos alerta por la escalada del conflicto en tan corto tiempo, pero es cierto que los roces entre ambos países vienen desde hace años, desde el inicio de la dictadura hasta la guerra por el narcotráfico.

Estos son los tres puntos para entender el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos:

La lucha contra el narcotráfico

El conflicto inició cuando Estados Unidos intensificó las acusaciones contra Nicolás Maduro, calificándolo como líder del Cartel de los soles, organización criminal financiada por el narcotráfico. Así mismo, se aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por su captura y de otros altos funcionarios venezolanos.

La administración estadounidense también señaló que Maduro mantiene vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, y lo responsabiliza de la entrada de drogas a su país.

Contexto: “Sería el peor error”: Petro envió mensaje a emisarios de Trump sobre invadir a Venezuela. Alertó consecuencias para Colombia

Con acciones acordes a su palabra, EE. UU. desplegó buques de guerra, destructores, aviones de vigilancia y un número significativo de militares en aguas del Caribe, bajo la justificación de una operación a gran escala para combatir el narcotráfico y el “narcoterrorismo” en la región.

Respuesta de Maduro y amenazas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una multitudinaria concentración convocada por sus simpatizantes el 18 de julio de 2024 en Caracas, Venezuela.
Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos por todo el territorio nacional. | Foto: Getty Images

En respuesta al despliegue de Estados Unidos, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos por todo el territorio nacional, calificando las acciones de EE. UU. como una “amenaza extravagante, estrambótica y estrafalaria de un imperio en decadencia”.

Contexto: Régimen de Nicolás Maduro responde a Estados Unidos y asegura que “ponen en riesgo la estabilidad de toda la región”

Además de la medida, el mandatario venezolano pidió a las bases políticas comenzar a formar milicias campesinas y obreras que “defiendan a la patria”. “¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, dijo.

Factores geopolíticos y consecuencias

Vladimir Putin, Donald Trump y Kim Jong-un
Vladimir Putin, Donald Trump y Kim Jong-un. | Foto: Getty Images

En un contexto de duras sanciones de Estados Unidos a Venezuela, con las relaciones diplomáticas abandonadas hace años, este nuevo conflicto toma un nuevo sentido para ambos países.

El control fronterizo y la lucha contra el narcotráfico están en la agenda del presidente Donald Trump desde épocas de su campaña, lo que explica sus acciones tomadas contra Nicolás Maduro.

Por su parte, Venezuela cuenta con el apoyo de países como Rusia, Irán y China, lo que complica el panorama geopolítico y aumenta el riesgo de una escalada.

Contexto: Congresista de EE. UU. advierte a Nicolás Maduro tras despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela: “Les queda poco”

Los enfrentamientos ente los dos países tiene un largo historial, no es simplemente una lucha contra el narcotráfico, sino un pulso por el poder, la influencia y el control de los recursos.

La escalada militar de ambas partes incrementa los riesgos para la seguridad regional y mundial. El desenlace dependerá de la capacidad de los involucrados para evitar un enfrentamiento directo.

