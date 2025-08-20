Suscribirse

Congresista de EE. UU. advierte a Nicolás Maduro tras despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela: “Les queda poco”

El representante Carlos Giménez reiteró que la recompensa de 50 millones de dólares por el dictador aún está disponible.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 3:12 p. m.
Estados Unidos desplegó buques de guerra cerca de Venezuela. | Foto: Fotomontaje SEMANA

A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara de Estados Unidos por el estado de la Florida, Carlos Giménez, se manifestó en medio de las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, esto por cuenta del envío de tres buques de guerra estadounidenses cerca del mar venezolano.

“Hemos desplegado un avión P-8 Poseidon desde Estados Unidos hacia Venezuela. Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina. La recompensa de $ 50 millones aún está disponible. Les queda poco”, manifestó el congresista estadounidense en su cuenta en la red social.

Junto a este mensaje, el representante publicó una imagen que muestra el recorrido del P-8 Poseidon, el cual es un avión militar de patrulla marítima y guerra antisubmarina desarrollado por Boeing para la Marina de Estados Unidos y varios aliados. El cual tiene como especialidad la vigilancia marítima, detección y destrucción de submarinos, reconocimiento electrónico y operaciones de inteligencia.

Contexto: Donald Trump y su gobierno presionan al dictador Nicolás Maduro para su salida del poder en Venezuela. Así son las acciones que impulsan contra el régimen

El día de ayer, Giménez se había manifestado contra el régimen de Nicolás Maduro y el dictador en la red social, alabando las políticas del gobierno de Donald Trump contra el régimen, así como mostrando su respaldo a la oposición de la dictadura.

“El presidente de Venezuela se llama Edmundo González. La libertadora de Venezuela se llama María Corina Machado. Nicolás Maduro y su pandilla de ladrones están de sobras. Su lugar es en la cárcel, no en el Palacio de Miraflores”, aseguró el congresista a través de su cuenta de X.

