A través de su cuenta de X, el representante a la Cámara de Estados Unidos por el estado de la Florida, Carlos Giménez, se manifestó en medio de las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, esto por cuenta del envío de tres buques de guerra estadounidenses cerca del mar venezolano.

“Hemos desplegado un avión P-8 Poseidon desde Estados Unidos hacia Venezuela. Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina. La recompensa de $ 50 millones aún está disponible. Les queda poco”, manifestó el congresista estadounidense en su cuenta en la red social.

Junto a este mensaje, el representante publicó una imagen que muestra el recorrido del P-8 Poseidon, el cual es un avión militar de patrulla marítima y guerra antisubmarina desarrollado por Boeing para la Marina de Estados Unidos y varios aliados. El cual tiene como especialidad la vigilancia marítima, detección y destrucción de submarinos, reconocimiento electrónico y operaciones de inteligencia.

🚨Hemos desplegado un avión P-8 Poseidon desde USA hacia #Venezuela.



Este avión militar se especializa en patrulla marítima y guerra antisubmarina.



La recompensa de $50 millones aún está disponible.



Les queda poco. pic.twitter.com/xRI2wmDCVI — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 20, 2025

El día de ayer, Giménez se había manifestado contra el régimen de Nicolás Maduro y el dictador en la red social, alabando las políticas del gobierno de Donald Trump contra el régimen, así como mostrando su respaldo a la oposición de la dictadura.