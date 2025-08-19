Régimen de Nicolás Maduro responde a Estados Unidos y asegura que “ponen en riesgo la estabilidad de toda la región”

En medio de las tensiones que siguen en aumento entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela de Nicolás Maduro, la dictadura respondió a las recientes declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en que reiteró la posición del gobierno de Donald Trump de tratar al líder venezolano como un dictador, narcotraficante y prófugo de la ley.

“La República Bolivariana de Venezuela observa con total claridad la desesperación de la administración estadounidense, que recurre a amenazas y difamaciones contra nuestro país. Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”, dice el comunicado.

Posteriormente, la declaración del régimen se defendió de los vínculos con el narcotráfico asegurados por Estados Unidos. “Desde la expulsión de la DEA de nuestro territorio en 2005, Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado: capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y del pueblo venezolano”, manifiesta el texto.

“Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la Celac, espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”, asegura la dictadura generando la alerta para todo el continente.

Luego, el Palacio de Miraflores manifestó que mantendrán sus propósitos a pesar de las presiones de parte del gobierno de Donald Trump. “Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos”, dice el comunicado.

“Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano. El pueblo de Bolívar y Chávez seguirá venciendo cualquier intento de intervención. Venezuela es un faro de dignidad, resistencia y seguridad para América Latina y el mundo”, cierra el texto publicado por la dictadura de Nicolás Maduro.

Esta declaración del régimen se da luego de que el día lunes Washington movilizara tres buques de guerra hacia el mar Caribe, cerca a Venezuela, en medio de sus operaciones contra el tráfico de drogas del Cartel de los Soles. Además, este martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también manifestara que el gobierno de Donald Trump usará “todo su poder” contra Nicolás Maduro.