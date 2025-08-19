Suscribirse

¿Traición en Miraflores?: Maduro habla de “cobardes” y pide tener cuidado con los “disfrazados” en medio de escalada con EE. UU.

El dictador venezolano llamó a la unidad y pidió a sus seguidores ser “consecuentes” con el legado de Hugo Chávez.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 1:23 p. m.
Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores
Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores | Foto: Getty Images via AFP

En las últimas horas, el régimen de Maduro sigue de cerca el despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe, los cuales estarían dirigiéndose a Venezuela y llegarían en las próximas horas, según un informe de Reuters.

Nicolás Maduro no tardó en reaccionar y habló de los seguidores “débiles” del chavismo y calificó a estas personas de “tibias” que se están escondiendo porque son cobardes.

“Es fácil atacar a Maduro y a la revolución, gracias, de antemano, gracias, pero tu debilidad no será mi debilidad, porque yo no soy chantajeable yo lo que voy es pa’lante, y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara”, dijo Maduro.

En pleno evento, Maduro aseguró que no nació el día de los cobardes y que ha llegado hasta donde está “no por cobarde, por tibio, por pusilánime, ha sido porque hemos sido consecuentes con el juramento sagrado que hicimos con el comandante Chávez, yo si he sido consecuente con ese juramento”, dijo.

Maduro citó después una famosa frase de Augusto César Sandino, líder revolucionario nicaragüense: “Confía en los humildes, porque los humildes sí son los que llegan hasta el final y nunca te traicionan, porque hemos confiado en los humildes, en el pueblo de a pie, es que estamos aquí, dando la cara, así que ‘mosca’ con los disfraces, cuidado con los disfrazados”, aseveró.

Previamente, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

El régimen de Nicolás Maduro, Hezbolá, Irán y el ELN están detrás de la violencia en Arauca y el Catatumbo, según el informe de inteligencia.
Maduro ha amenazado varias veces con atacar a Estados Undos si arremte contra él | Foto: AFP

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, dijo Maduro en un acto transmitido por la TV.

El dictador también ordenó “tareas” contra “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Estados Unidos contra Venezuela.

Contexto: Régimen de Maduro ordena desplegar 4.5 millones de milicianos armados tras amenaza de cargueros norteamericanos

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas”.

“¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, dijo. “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, remarcó Maduro.

El alto mando militar pronunció un discurso frente a parte de la milicia venezolana
El alto mando militar pronunció un discurso frente a parte de la milicia venezolana | Foto: X/@ConElMazoDando

*Con información de AFP.

