Suscribirse

Mundo

Nicolás Maduro pidió ayuda: hizo un llamado a los países aliados para que lo defiendan tras tensiones con Estados Unidos

El dictador venezolano defendió la soberanía venezolana tras el despliegue de buques de guerra por parte de EE. UU.

Redacción Mundo
21 de agosto de 2025, 12:29 p. m.
Nicolás Maduro, hablando durante una reunión con miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en Caracas.
Nicolás Maduro hablando durante una reunión con miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en Caracas. | Foto: AFP

En medio del despliegue militar que ordenó la administración de Donald Trump, el líder del chavismo en Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a los países aliados a que defiendan a Venezuela ante las “amenazas” de Estados Unidos.

Maduro llamó a la “unión de todos los pueblos rebeldes y de los movimientos sociales de América Latina, el Caribe, Estados Unidos, África y más allá”, con el fin de defender el “derecho del pueblo venezolano a la soberanía, la paz, la autodeterminación y el futuro”.

El dictador venezolano aseguró que “la unión es lo que nos ha hecho fuertes (...) Venezuela está en un combate permanente por su derecho a la paz y al futuro y, sin lugar a dudas, nos hemos fortalecido en todas las coyunturas”.

También aprovechó para arremeter contra Estados Unidos asegurando que “cree que solo una palabra de ellos basta para que los pueblos rindan sus banderas y entreguen su tierra y su patria”.

“Lanzan amenazas por aquí, lanzan amenazas por allá, los que se creen dueños del mundo y (que) nuestra América es patio trasero”, dijo.

El líder del régimen venezolano también defendió sus intereses en medio de la reunión con otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA): “Tenemos bastante capacidad de lucha para cualquier escenario, así como voluntad y unión para seguir avanzando por el camino que creemos, que no es otro que un proyecto profundamente humanista, democrático, de paz, con vida, derechos, independencia, soberanía y dignidad”, dijo Maduro.

“Nuestro camino es la unión para la emancipación de toda la América (...) el camino latinoamericanista y caribeño y esta Alianza Bolivariana la defiende hoy más que nunca. El ALBA está de pie y sin descuidar ningún frente de trabajo”, agregó el dictador venezolano.

.
Estados Unidos confirmó el despliegue de buques de guerra para combatir amenazas de drogas | Foto: Fotomontaje SEMANA

Gobernantes de los países miembros del bloque de izquierda ALBA rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y cerca de aguas venezolanas, al tiempo que se solidarizaron con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante las acusaciones por narcotráfico de Washington.

Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

Contexto: Tensión en Miraflores: EE. UU. despliega escuadrón anfibio con 4.500 militares. Esta es la fecha en la que llegaría a las costas de Venezuela

Según una fuente vinculada a la operación, tres buques de guerra fueron enviados cerca de las costas de Venezuela.

“El despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región”, dijo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, creada en 2004 por los entonces mandatarios de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez.

El bloque expresó su “más firme y absoluto respaldo” a Maduro durante una cumbre virtual extraordinaria, y pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, una reunión urgente de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Maduro llamó a los “pueblos” del mundo a pronunciarse en favor de Venezuela y dijo que un “ataque” a su país es un “ataque a toda América Latina y el Caribe”.

“La amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza está prohibido por Naciones Unidas. Y alentar cambio de régimen de un país sobre otro está prohibido y condenado por Naciones Unidas”, enfatizó el mandatario.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso trino de Petro en la madrugada en medio de la tensión entre EE.UU. y Maduro: habló de oficiales de Bolívar

2. Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

3. Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 22 de agosto: evite multas

4. Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

5. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.