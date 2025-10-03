Suscribirse

El conmovedor mensaje de la embajadora de Alemania tras la muerte de dos de sus colegas

La jefe del cuerpo diplomático, Martina Klumpp, recordó con dolor a su excolega, el embajador Peter Ptassek, quien falleció hace poco.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 8:25 p. m.
Martina Klumpp y Peter Ptassek
Martina Klumpp y Peter Ptassek. | Foto: SEMANA

Este viernes, la Embajada de Alemania en Colombia conmemoró los 35 años de la Unificación Alemana. Como es tradición, el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá se reunió en esta fecha especial en un evento al que asistieron más de un centenar de diplomáticos y líderes políticos, económicos y sociales.

Antes de iniciar su discurso, la embajadora, Martina Klumpp, pidió un minuto de silencio por dos hechos que han estremecido a esa sede diplomática: las muertes del exembajador Peter Ptassek y de Kerstin Malin.

Contexto: “Me amañé”: los simpáticos comentarios de la embajadora de Alemania en el Día de la Unidad de su país

“La pérdida de dos colegas nos ha conmovido”, dijo la embajadora. Acto seguido narró que Malin fue el alma de la oficina de prensa de la embajada de 2019 a 2023, y falleció en Londres en un accidente.

“El mismo día, el embajador falleció después de una larga enfermedad”, agregó.

La embajadora destacó a Ptassek, quizás uno de los embajadores más queridos y conocidos en el país, como un comunicador innato. “Sus fotografías entusiasmaron y su empatía y compromiso tocaron a muchas personas en Colombia. Les pido un momento de silencio por ellos”, manifestó.

