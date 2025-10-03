El conmovedor mensaje de la embajadora de Alemania tras la muerte de dos de sus colegas

Este viernes, la Embajada de Alemania en Colombia conmemoró los 35 años de la Unificación Alemana. Como es tradición, el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá se reunió en esta fecha especial en un evento al que asistieron más de un centenar de diplomáticos y líderes políticos, económicos y sociales.

Antes de iniciar su discurso, la embajadora, Martina Klumpp, pidió un minuto de silencio por dos hechos que han estremecido a esa sede diplomática: las muertes del exembajador Peter Ptassek y de Kerstin Malin.

“La pérdida de dos colegas nos ha conmovido”, dijo la embajadora. Acto seguido narró que Malin fue el alma de la oficina de prensa de la embajada de 2019 a 2023, y falleció en Londres en un accidente.

“El mismo día, el embajador falleció después de una larga enfermedad”, agregó.