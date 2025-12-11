El mensaje de Christopher Landau a los alcaldes y gobernadores: “Colombia no es solo el Gobierno nacional”

Iniciaron los diálogos de cooperación subnacional entre Estados Unidos y Colombia convocados por el Departamento de Estado y la Cámara Americana de Comercio.

El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Christopher Landau, envió uno de los mensajes más contundentes de la jornada a los alcaldes y gobernadores: “Entendemos que Colombia no es solo el Gobierno nacional”.

La reunión, que hace parte de la agenda oficial de Asocapitales en Washington, la cual contó con la participación del alcalde de Bogotá y presidente de la Asociación, Carlos Fernando Galán; el alcalde de Manizales, Jorge Rojas; el director de Asocapitales, Andrés Santamaría; y los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entre otros líderes regionales.

Landau enfatizó que la alianza entre Estados Unidos y Colombia es estratégica y de larga data. Además, indicó que la relación bilateral debe mantenerse al margen de las coyunturas internas y que Washington distingue claramente entre las distintas instituciones colombianas.

Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher Landau. | Foto: Getty Images

“Tenemos lazos estrechos con Colombia. Debemos seguir avanzando”, afirmó el subsecretario, quien añadió: “La relación entre Estados Unidos y Colombia es más grande que cualquier gobierno”.

Así mismo, el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, destacó el papel que asumen las ciudades capitales dentro de la agenda bilateral:

“Ustedes —líderes subnacionales en Colombia— que pueden contar con Estados Unidos como su amigo. Queremos apoyar sus esfuerzos continuos por mejorar su país y queremos buscar oportunidades mutuamente beneficiosas, a pesar de los desafíos que enfrentamos con el Gobierno a nivel nacional en Bogotá”.

Desde la perspectiva económica, Landau reiteró el respaldo de Washington al sector empresarial estadounidense y expresó el interés en fortalecer las inversiones en Colombia: “Estamos para apoyar a las empresas de EE. UU. en Colombia, en Estados Unidos o en cualquier lugar… Por favor, llámenos siempre”.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán, en representación de las 32 ciudades capitales, señaló que la prioridad es dar continuidad a una relación bilateral que impulse la prosperidad económica en todas las ciudades y regiones.

Este argumento incluye promover condiciones para atraer inversión empresarial, facilitar el intercambio comercial y fortalecer los flujos de cooperación con Estados Unidos.

El mandatario resaltó que una agenda subnacional sólida contribuye a dinamizar los mercados locales, mejorar la competitividad territorial y ampliar las oportunidades de desarrollo para las comunidades, consolidando a las capitales y regiones como actores relevantes dentro de la economía binacional.

Galán añadió que los gobiernos locales han incrementado sus presupuestos de seguridad y están enfrentando las distintas amenazas con acciones concretas.

El alcalde también subrayó que la cooperación con Washington debe entenderse como complementaria, no sustitutiva: “No buscamos reemplazar la relación entre Estados Unidos y Colombia. Entendemos las responsabilidades de cada nivel de gobierno.”

Los diálogos continuarán con otras agencias del Gobierno de Estados Unidos, con el fin de profundizar oportunidades de cooperación técnica, fortalecimiento institucional y proyectos estratégicos dirigidos a las 32 ciudades capitales.

Al cierre de la sesión de este jueves 11 de diciembre, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, destacó la importancia del mensaje recibido desde Washington: