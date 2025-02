El polémico influenciador Andrew Tate regresa a Estados Unidos luego de estar retenido en Rumania

| Foto: Anadolu via Getty Images

Tristan Tate también estuvo retenido en Rumania. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Los hermanos Tate siguen bajo control judicial, pero ya no tienen prohibido viajar (…) El fiscal, a petición de los abogados, modificó el contenido de las obligaciones impuestas anteriormente”, dijo Gliga al medio CNN .

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que no tuvo nada que ver en la decisión de recibir a los Tate en Estados Unidos, y que se enteró por medio de la prensa sobre este viaje. “Pero la realidad es que no, Florida no es un lugar donde eres bienvenido con ese tipo de conducta”, dijo a los periodistas como respuesta a si Andrew Tate era bienvenido.