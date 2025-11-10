Siete ciudades latinoamericanas lograron entrar en el top 100 en el World’s Best Cities 2026, realizado por la consultora Resonance Consultancy, utilizando una métrica llamada Place Power Score, que evalúa tres aspectos importantes: habitabilidad, atractivo y prosperidad.

Además, se tuvieron en cuenta otros aspectos, como el potencial económico, la percepción internacional, el atractivo cultural, calidad de aire, infraestructura tecnológica, acceso a parques, etc. Para esto se incluyeron datos estadísticos, contenido generado en redes sociales y en plataformas de viaje por diferentes usuarios, y, finalmente, los testimonios de 21.000 personas de diferentes países.

Así le fue a Colombia en el ranking. | Foto: Getty Images

Ciudades más destacadas de Colombia

Colombia destacó en el ranking por contar con dos de sus más grandes ciudades incluidas en el ranking. Bogotá se posiciona como una capital diversa y multicultural, combinando una profunda historia colonial con la modernidad del desarrollo urbano que la hacen tan atractiva para los viajeros de todo el mundo.

Bogotá - Puesto 51

Por su parte, Medellín o “La ciudad de la eterna primavera”, también se posiciona como una de las mejores del mundo, por su notable transformación urbana, modelo de innovación social y un muy buen sistema de transporte público.

Medellín - Puesto 76

Países latinoamericanos destacados en el ranking

Latinoamérica da para hablar de manea nacional e internacional, la riqueza cultural, junto a la gastronomía y sus entornos naturales, las convierten en destinos deseables para millones de turistas.

Ciudad de México - Puesto 30

Ciudad de México es la mejor posicionada de la región, ubicada en el puesto 30 por su riqueza cultural, con sus grandes museos y una basta vida nocturna que la convierten en una parada obligatoria para los viajantes del mundo.

Buenos Aires - Puesto 39

Buenos Aires ha sido seleccionada como unas de las mejores ciudades del mundo. | Foto: Getty Images

La capital argentina fue valorada por su infraestructura europea, por su escenario gastronómico reconocido a nivel mundial y su vibrante cultura.

Río de Janeiro - Puesto 42

Esta metrópolis brasileña es un destino líder a nivel mundial, famoso por su incomparable entorno natural. Sus atractivos más emblemáticos, como el Cristo Redentor y las legendarias playas de Ipanema y Copacabana, son el motor de un turismo internacional constante que reconoce su paisaje privilegiado.

Lima - Puesto 65

Catedral de Lima junto a la famosa Plaza de Armas en el distrito histórico de Lima en la capital de Perú durante el ajetreado fin de semana de Pascua. | Foto: Getty Images

La capital peruana es conocida por su valor gastronómico reconocido, su economía y la manera en la que combina su patrimonio histórico con la modernidad.

La lista regional la cierran Santiago - Puesto 75