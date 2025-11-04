Suscribirse

Inaugurarán el tren más rápido de Latinoamérica que conectará con tres ciudades clave

El tren será el más rápido de Suramérica, con velocidades que alcanzan los 350 km/h.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 4:51 p. m.
Locomotora del Tren Maya vista de frente en ruta.
El tren más rápido de Suramérica. | Foto: Afar

El nuevo tren, también llamado el TAV, (Trem de Alta Velocidade), será un nuevo medio de transporte con tecnología poco vista anteriormente en el continente. Debido a que los trenes aportan al sector del turismo, a la generación de trabajos y una buena economía, Brasil le ha apostado a un servicio que conectará tres de sus mayores ciudades urbanas: Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.

Contexto: Tren embiste a camión que transportaba autos en Schertz, Texas: conductor logra escapar segundos antes del impacto

El tren, además, será el más rápido de Suramérica, con velocidades que alcanzan los 350 km/h. El corredor ferroviario estará destinado a reducir el tiempo de viaje entre ciudades, impulsar el comercio e intercambio comercial, además de posicionar a Brasil como un referente de estructura ferroviaria en Latinoamérica.

Más de 50 años tuvieron que pasar para que el tren turístico volviera a recorrer los paisajes de Boyacá.
Se inaugurará el tren más rápido de Suramérica. | Foto: 123rf

De acuerdo con Canal 26, el TAV podría ir de Río de Janeiro a San Pablo en 1 hora y 45 minutos, con un recorrido total de 510 kilómetros, que lo convertirían en uno de los desarrollos ferroviarios más importantes del continente.

El tramo de carretera entre Río de Janeiro y São Paulo es uno de los más concurridos de Brasil. Con la introducción de un tren de alta velocidad, se espera disminuir significativamente el número de vehículos que circulan diariamente por esta ruta.

Contexto: Histórico: Línea A del Metro de Los Ángeles se expande hasta Pomona North y se convierte en la más larga del mundo

El objetivo central de este proyecto es optimizar y aumentar el movimiento de personas entre ambas metrópolis, a la vez que se ofrece una opción de transporte sostenible, más rápida y segura.

Disfrute de las ventajas y comodidades de viajar en tren
El tren entre en funcionamiento a principios de 2032. | Foto: Getty Images

Este proyecto ferroviario de alta velocidad se inspira en los trenes de tecnología avanzada que operan en Japón y en gran parte de Europa. La ruta prevista incluirá la construcción de túneles y viaductos a lo largo de todo su recorrido. Se estima que, una vez finalizada la fase de planificación, las obras podrían comenzar en el año 2027, con la expectativa de que el tren entre en funcionamiento a principios de 2032.

Contexto: Ataque con cuchillo en tren de Reino Unido deja escenas de horror en Huntingdon

El proyecto contempla una distancia total de recorrido de 510 kilómetros, extendiéndose hasta la ciudad de Campinas. Será necesaria la inclusión de túneles y viaductos a lo largo de toda la ruta. Se espera que el tren alcance una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, y el costo total de la inversión se estima que oscilará entre los 10.000 y 20.000 millones de dólares.

x
El tren, además, será el más rápido de Suramérica, con velocidades que alcanzan los 350 km/h. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Dado que será el primer tren de alta velocidad en Sudamérica, este proyecto tiene el potencial de ser un referente y un modelo para futuros desarrollos ferroviarios en las naciones cercanas. Según los expertos, si la iniciativa resulta exitosa, podría motivar la creación de rutas similares que conecten otras importantes metrópolis a lo largo del continente.

