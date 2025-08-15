Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

EE. UU. hará historia con el tren más veloz del país: esto se sabe de la ruta que conecta las principales ciudades

En agosto se revolucionará la forma en la que los estadounidenses viajan entre Nueva York y Washington D. C.

Redacción Mundo
16 de agosto de 2025, 1:15 a. m.
New London, CT, USA - October 9, 2013: Acela Express Train leaving the station. The Acela Express runs along the Northeast Corridor (NEC), in the Northeast of the United States, between Washington - D.C. and Boston. It is the only true high-speed service in the USA with a maximun speed of 150 mph (240 km/h).
El Acela Express recorrerá el Corredor Noreste (NEC), en el noreste de Estados Unidos, entre Washington D. C. y Boston. | Foto: Getty Images

En las próximas semanas, se evidenciará un hito en los viajes de Estados Unidos, pues se inaugurará el tren más rápido del país norteamericano que une Nueva York con Washington D. C.

De acuerdo con la Corporación Nacional de Pasajeros de Ferrocarril de los Estados Unidos, Amtrak, los estadounidenses podrán conocer el tren más rápido de la nación a partir del próximo 28 de agosto.

La información de la corporación detalla que el nuevo tren NextGen Acela conectará el Corredor Noreste entre Washington D. C. y la ciudad de Nueva York y Boston, en Chicago, a lo largo de 735 kilómetros de vías de ferrocarril.

Passengers and crew wear masks on the Amtrak Acela train, first class, Washington DC to New York City.
Las personas podrán disfrutar de wifi a bordo, conectores USB y una cafetería a bordo. | Foto: Getty Images

Este majestuoso e innovador tren fue ensamblado por el gigante ferroviario Alstom, con sede en la ciudad de Hornell, en el estado de Nueva York. Hasta el momento, marca el inicio de una nueva generación de trenes de alta velocidad en el país norteamericano.

“NextGen Acela es más que un nuevo tren: es una evolución de los viajes”, dijo el presidente de Amtrak, Roger Harris, en testimonios recopilados por el medio estadounidense The Sun U. S.

“En tan solo unas semanas, se hará historia con el debut del NextGen Acela, lanzando así un nuevo estándar para los viajes en tren en Estados Unidos”, agregó.

Boston, Massachusetts, USA - Autust 7, 2012: Amtrak Acela Train at the South Station train station in Boston.
El tren será inaugurado el próximo 28 de agosto. | Foto: Getty Images

A finales de este mes, la empresa presentará cinco de estos NextGen Acela, con planes de incorporar otros 28 de estos trenes para el año 2027.

Según las especificaciones de Amtrak, estos trenes alcanzan una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora, y contará con un sistema de inclinación, el cual permitirá a los pasajeros disfrutar de un “viaje más suave y silencioso”.

En contraste, es alrededor de 16 kilómetros por hora más rápido que un tren convencional.

Otro de los cambios, es que estos nuevos trenes tendrán una mayor capacidad. El NextGen Acela cuenta con 27 % de puestos adicionales, los cuales además son ergonómicos y tienen más espacio para las piernas, ofreciendo una experiencia cómoda para las personas.

Mujer viajando en el tren de Gornergrat
Las personas podrán consultar más información en la página oficial de Amtrak. | Foto: Getty Images

Amtrak detalló, además, que los pasajeros podrán acceder a una red de wifi a bordo, y encontrarán un puerto USB en cada asiento para conectar o cargar sus dispositivos electrónicos. También las sillas tendrán luces de lectura.

En tren contará con una estación de café que podrán visitar los pasajeros. Amtrak especificó que los horarios de operación de este nuevo tren serán expandidos durante los días laborales y el fin de semana.

En los próximos días, la corporación estará compartiendo más detalles sobre la presentación del tren en su página oficial, donde las personas podrán consultar cómo comprar boletos y acceder a las rutas.

