Un choque dramático se produjo alrededor de las 10:12 a.m. del domingo en la intersección de Schertz Parkway y la carretera estatal FM 78, cuando un tren de la Union Pacific Railroad impactó un camión semirremolque (18-wheeler) que transportaba varios automóviles y se encontraba detenido sobre las vías férreas.

Las autoridades locales informaron que ninguna persona resultó herida y que el tren no se descarriló, aunque el impacto obligó al cierre temporal del cruce para labores de limpieza, investigación y reparación.

Investigación inicial

La policía de Schertz está investigando el incidente en colaboración con la Union Pacific y agencias estatales y federales.

El cruce ferroviario fue cerrado hasta por unas 24 horas o hasta que se complementaran las reparaciones, según lo que dijo el municipio, según informó MySA.

A train slammed into a semi-trailer truck carrying cars after a driver attempted to maneuver across a level crossing in Schertz, Texas. No injuries were reported in the incident. pic.twitter.com/YrmSjHjiXh — ABC News (@ABC) November 4, 2025

En un comunicado difundido por la policía local, se subrayó la importancia de respetar las señales de advertencia en los cruces ferroviarios:“Es fundamental obedecer las señales y avisos en los cruces ferroviarios… Los trenes no pueden detenerse rápidamente, pero tú sí puedes.”

Tráfico, cierres y daños materiales

Aunque no hubo lesiones humanas, el incidente generó interrupciones significativas en el tráfico local.

La intersección de FM 78 y Schertz Parkway permaneció cerrada mientras los equipos removían el camión, evaluaban los daños al cruce y aseguraban las vías.

El bloqueo provocó demoras y desvíos en la zona.

El tren no se descarriló, lo que evitó un daño mayor y riesgo de víctimas.

Sin embargo, las imágenes muestran el camión con el remolque de autos impactado, lo que implica importantes pérdidas materiales y la necesidad de inspección de los vehículos transportados.

Múltiples choques recientes

Este incidente no es aislado. En menos de una semana, la zona de Schertz en el condado de Bexar registró al menos dos colisiones entre trenes y vehículos pesados en cruces ferroviarios.

El miércoles anterior, un tren de pasajeros de Amtrak con más de 100 pasajeros colisionó con otro camión en un cruce cercano, sin heridos graves.

San Antonio Express-NewsTal recurrencia ha generado preocupación entre residentes y autoridades locales sobre la seguridad de los pasos a nivel y la posible necesidad de mejoras en señalización, visibilidad, pendientes y alertas en la zona.