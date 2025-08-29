Suscribirse

Turismo

¿La conoce? Esta es la ciudad de Colombia reconocida como la mejor para vivir en Latinoamérica

Superó a Bogotá, Ciudad de México, Medellín, entre otras grandes urbes.

Redacción Turismo
29 de agosto de 2025, 10:18 p. m.
Manizales
Parque Caldas, Manizales | Foto: Tomada de Google Maps

La ciudad de Manizales, conocida como la “Perla del Ruiz”, se llevó el primer puesto como la mejor urbe para vivir en América Latina. El premio fue entregado por ONU-Hábitat al alcalde de la capital de Caldas, Jorge Rojas Giraldo, que destacó los avances de su ciudad en educación, sostenibilidad y calidad de vida, entre otros puntos de importancia.

Esta ciudad, con unos 460 mil habitantes, ya ha recibido diversos reconocimientos en el pasado por su planificación urbana y su calidez humana. En esta ocasión, este reconocimiento lo posiciona por arriba de otras grandes ciudades como Ciudad de México, Medellín o Bogotá. Este premio la sigue consolidando como un gran ejemplo en la región.

El premio “Ciudades para la Vida” fue entregado en Guadalajara, México, tras un riguroso análisis de más de 85 indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre esos indicadores destacaron planeación urbana, innovación sostenible y transformación territorial.

La organización también destacó la articulación entre la academia, sector privado, ciudadanía y las instituciones públicas. La unión de estos actores le ha permitido a esta ciudad avanzar en políticas de sostenibilidad y educación, poniéndola como un modelo de desarrollo urbano en Colombia y la región.

Tras recibir este reconocimiento, el alcalde Jorge Rojas Giraldo, emitió un emotivo mensaje en el que agradeció el premio obtenido.

Contexto: Esta es la megaciudad que atrae el mayor número de millonarios en el mundo, ¿a qué se debe?

"Agradezco en nombre de cada manizaleño, de cada funcionario público, de cada emprendedor y empresario, de los taxistas de mi ciudad, de los que se levantan todos los días para trabajar y hacer una mejor ciudad. Agradezco en nombre de ellos por exaltar una ciudad resiliente y potente, que sabe que aún le falta mucho por mejorar, pero que sabe que es mucho lo caminado hacia la sostenibilidad y la superación de un sinnúmero de retos que tiene una ciudad", manifestó el alcalde Rojas.

Los pilares del triunfo de Manizales

Manizales es conocida como “ciudad universitaria”, pues cuenta con once instituciones de educación superior, de hecho, fue declarada por la Unesco, hace un par de años, como “Ciudad del Aprendizaje”.

La inversión en educación, sumada a la cultura ciudadana, le ha permitido a esta ciudad alcanzar altos niveles de calidad de vida en el país. De por sí, ocupa el primer lugar en dicho indicador a nivel nacional. Asimismo, se encuentra entre las ciudades más competitivas de Colombia.

Manizales
Entre sus principales atractivos están la Catedral Basílica, el mirador de Chipre y el sector de El Cable. | Foto: Tomada de Google Maps

Por último, su ubicación geográfica juega un papel clave. Manizales está a más de 2.160 metros de altura, en el corazón del Eje Cafetero y bajo la mirada del Nevado del Ruiz, esta ciudad combina naturaleza, tradición cafetera y urbanismo sostenible.

Entre sus principales atractivos están la Catedral Basílica, el mirador de Chipre y el sector de El Cable.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro en Bucaramanga: “A mí no me interesa el poder ni perpetuarme”. Dijo que eso termina en una cárcel

2. Colegio de Valeria Afanador se pronunció tras hallazgo del cuerpo de la niña

3. Administración de Trump planea ‘repatriar’ cientos de niños inmigrantes latinos a su país de origen

4. Real Madrid en vivo por LaLiga: hora y canal para ver el partido vs. Mallorca

5. Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella, denuncia persecución política por hacerle oposición al Gobierno Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ManizalesColombiaciudad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.