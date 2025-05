En una simbólica operación de EE. UU., opositores políticos huyeron de Venezuela, y otras seis noticias internacionales de la semana

Frase

“Le tiene tanto miedo a los carteles...”,

Cifra

80

Cielo roto

Franja de Gaza

Territorio cercado

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que planea tomar el control total de la Franja de Gaza. Como parte de su propuesta, la población de la región será desplazada hacia el sur luego de que su gabinete aprobó una operación militar para “conquistar” el territorio. “Una cosa quedará clara: no habrá entradas y salidas”, publicó el líder en su cuenta de X. “Llamamos a las reservas para que vengan y mantengan el territorio; no vamos a entrar y salir de la zona para luego realizar incursiones. Ese no es el plan. La intención es la contraria”, agregó. Casi un día después, Israel atacó un complejo educativo donde se hospedaban personas desplazadas, provocando la muerte de al menos 20 civiles. El Ejército israelí aseguró que se trató de una ofensiva contra un centro de mando de Hamás.