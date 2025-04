A 80 años del suicidio de Hitler, ¿qué decían las notas que dejó?

| Foto: ullstein bild via Getty Images

Adolf Hitler no dejó una “nota de suicidio” como tal, pero sí redactó varios documentos poco antes de quitarse la vida el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín. Los dos textos más relevantes son:

1. Testamento político (Politisches Testament)

En este documento, escrito el mismo día de su muerte, Hitler reafirmó sus creencias ideológicas, especialmente su antisemitismo, culpando a los judíos por la guerra, y declarando que no caería en manos del enemigo. También designó a sus sucesores: Karl Dönitz como presidente del Reich y Joseph Goebbels como canciller.

“He decidido permanecer en Berlín y, por propia voluntad, poner fin a mi vida cuando determine que la posición del Führer y del canciller del Reich ya no puede mantenerse. [...] No quiero caer en manos de los enemigos que necesitan un nuevo espectáculo organizado por los judíos para entretenimiento de sus histéricos pueblos”.

2. Testamento personal (Privates Testament)

“Yo y mi esposa —para escapar de la vergüenza de la deposición o de la rendición— elegimos la muerte. Es nuestro deseo ser incinerados inmediatamente en el lugar donde he llevado a cabo la mayor parte de mi trabajo durante los doce años de servicio al pueblo alemán”.

Eva Braun

Eva Braun, la pareja de Adolf Hitler y su esposa por menos de 40 horas antes de su suicidio conjunto, no dejó ningún testamento ni carta de suicidio conocida. A diferencia de Hitler, que redactó documentos políticos y personales antes de morir, Eva Braun no escribió ninguna nota final registrada oficialmente.

Algunos testigos en el búnker, como la secretaria Traudl Junge y otros asistentes, mencionaron que Eva Braun se mantuvo calmada y serena, decidida a morir junto a Hitler. No hay evidencia creíble de que escribiera una despedida o testamento. Si lo hizo, esos documentos no sobrevivieron o no fueron encontrados tras la caída del búnker.