🔴En vivo: Acuerdo entre Israel y Hamás. Benjamin Netanyahu pide el Premio Nobel de Paz para Donald Trump

A pesar del pacto en primera fase, aún hay varios puntos en que las partes deben ponerse de acuerdo.

Redacción Mundo
9 de octubre de 2025, 3:31 p. m.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izq.), conversa con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 7 de abril de 2025 en Washington, D.C. El presidente Trump se reúne con Netanyahu para hablar sobre los esfuerzos en curso para liberar a los rehenes israelíes de Gaza y los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.
Benjamin Netanyahu y Donald Trump. | Foto: Getty Images

Israel y el grupo terrorista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino. Todo tras la aprobación de ambas partes del acuerdo impulsado principalmente desde Washington.

Según se conoció, el pacto se firmará este jueves en Egipto tras cuatro días de maratonianas negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, en las que han participado Estados Unidos, Catar y Turquía como mediadores. Aunque aún hay varios puntos en los que deben ponerse de acuerdo.

Siga el minuto a minuto de la situación:

10:30 a.m. Todas las partes firmaron

Israel afirmó este jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y una liberación de los rehenes israelíes, con vistas a poner fin a dos años de guerra.

Este acuerdo entre Israel y Hamás fue labrado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos.

9:45 a.m. Netanyahu pide el Nobel de Paz para Trump

A través de la cuenta de X el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se publicó una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se ve al mandatario israelí junto al presidente Donald Trump recibiendo la medalla del Premio Nobel de Paz, que se entrega este viernes y el cual el líder estadounidense pide ganar. “¡Denle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz! ¡Se lo merece!”, dice el texto.

IsraelHamásGaza Benjamín NetanyahuDonald Trump

