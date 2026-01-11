Estados Unidos lanzó alerta de seguridad a sus ciudadanos y les pidió salir de Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Venezuela, por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno”, reza un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Indicó que el grado de alerta se encuentra en el nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de “no viajar” al país latinoamericano, debido al riesgo de “detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.

En concreto, alertó de que grupos armados estarían operando en el territorio en busca de ciudadanos estadounidenses o que simpaticen con las acciones del país norteamericano, para lo cual estarían bloqueando carreteras y registrando vehículos.

El Ministerio de Exteriores de Venezuela negó tajantemente esas afirmaciones, acusando a las autoridades del país del norte de “fabricar una percepción del riesgo que no existe” basándose en “relatos inexistentes”.

Civiles armados progubernamentales asisten a una protesta para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Foto: AP

“Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”, indica una nota oficial publicada por el ministro Yván Gil.

El Gobierno venezolano ha manifestado su compromiso con la “protección de la paz”, la “estabilidad institucional” y la “convivencia del pueblo venezolano”.

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería venezolana, “la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe”.

*Con información de AFP