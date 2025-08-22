Estas elecciones en Argentina marcarán un cambio histórico: el Congreso está en juego

Este 2025 será un año vital para la política Argentina, puesto que se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, con las que se definirá quiénes integrarán la Cámara de Diputados y el Senado durante los próximos dos años.

La fecha de estos comicios quedó fijada oficialmente para el próximo domingo 26 de octubre de 2025, según lo establecido en el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La gran novedad de este año es que, por primera vez, no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en ninguna parte del territorio argentino.

La decisión fue tomada por el Congreso tras una votación en una de sus sesiones extraordinarias, lo que modificó por completo la dinámica de selección de candidatos.

Habrá votantes habilitados en todo el pís. | Foto: AP

Estas primarias estaban previstas inicialmente para el domingo 3 de agosto, pero fueron eliminadas, dejando a las fuerzas políticas la responsabilidad de presentar listas definidas directamente para las elecciones generales.

Una vez conocidos los resultados de estas elecciones, ingresarán a sus respectivos cargos 24 senadores y 127 diputados nacionales, lo que representará una renovación significativa dentro del Congreso.

En el caso del Senado argentino, se elegirán tres representantes por cada una de las provincias, dos pertenecerán al partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno al que logre el segundo lugar.

En cuanto a la Cámara de Diputados, el sistema de selección es diferente. Se aplica el conocido método D’Hondt, que distribuye las bancas en respecto a la población de cada provincia.

Las máximas figuras políticas también votarán. | Foto: AP

Este criterio explica, por ejemplo, por qué Buenos Aires —la jurisdicción más poblada del país— cuenta con 70 diputados nacionales, mientras que Tierra del Fuego, la provincia con menos habitantes, tiene solamente cinco representantes.

El cronograma electoral está claramente definido y contempla varios hitos importantes en la recta final hacia el día de votación. Según Ámbito, las fechas clave son las siguientes:

21 de agosto: Sorteo del orden en la Boleta Única Papel.

6 de septiembre: Inicio de la campaña electoral.

16 de septiembre: Inicio de la campaña en medios de comunicación.

18 de octubre: Comienza la prohibición de publicar encuestas.

24 de octubre: Finaliza la campaña electoral y comienza la veda.

26 de octubre: Elecciones generales.

28 de octubre: Inicio del escrutinio definitivo.