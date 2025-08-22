Investigan supuesta corrupción en agencia de discapacidad que salpica a hermana de Milei

La justicia argentina realizó este viernes 16 allanamientos para recabar pruebas en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que es señalada la hermana del presidente Javier Milei, informaron fuentes judiciales a la AFP.

La investigación se inició tras salir a la luz supuestos audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo, removido el jueves de su cargo, donde alude a sobornos y menciona a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, entre otros altos funcionarios.

Hermana de Milei, señalada por escandalo de corrupción | Foto: Anadolu via Getty Images

La veracidad de los audios aún no fue comprobada por la justicia, aunque fuentes de la causa señalaron bajo anonimato que hasta el momento no fueron desmentidos. En ellos se advierte acerca de supuestos pedidos de sobornos en el área de Discapacidad y se involucra a Karina Milei y al subsecretario de Gestión, Eduardo Menem.

“Están choreando (robando), te podés hacer el boludo (tonto), pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApp de Karina”, se escucha decir a la voz atribuida al exfuncionario Spagnuolo en el audio que trascendió a la prensa.

La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, se da en un momento político delicado para el presidente Milei. Justo ahora, el Congreso acaba de revertir su veto a la ley que declara la emergencia en Discapacidad y asigna más fondos al sector.

Eduardo Menem. | Foto: Getty Images

También coincide con la campaña electoral para las elecciones legislativas el 26 de octubre, donde se evaluará el apoyo a la gestión del presidente ultraliberal.

Los allanamientos incluyeron una reconocida droguería a cuyo dueño se le secuestraron 266.000 dólares repartidos en sobres, según el diario local La Nación.

En los audios se menciona esa droguería, una de las principales proveedoras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, como una de las farmacéuticas que pagaba los presuntos sobornos.

También se decomisaron teléfonos celulares, computadoras, documentos sobre compras y licitaciones de medicamentos y otros dispositivos electrónicos para el análisis de la fiscalía que lleva adelante la investigación encabezada por el juez federal, Sebastián Casanello.

Javier Milei y su hermana Karina | Foto: AP

La justicia no ha ordenado ningún arresto ni trascendieron imputaciones en el marco del secreto de sumario.

A raíz de la denuncia difundida por los medios, los audios sugieren que Karina Milei y Menem podrían haber estado involucrados en un entramado de sobornos, cobrando por la compra y provisión de medicamentos con fondos públicos. De confirmarse, esto constituiría delitos como cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto.