Javier Milei arremete violento contra la prensa: “basuras humanas”, “mandriles” y “prostitutas de los políticos”

El presidente dice que es “acción y reacción”: “A los que yo les pego es muy sistemático, no son periodistas, son mentirosos”, sostuvo en una entrevista radial. “Toda esa mierda de periodistas me han dicho incestuoso, zoofílico, homofóbico, nazi”, afirmó en el canal de streaming Neura: “Después les viene el vuelto y no se lo bancan (no lo soportan)”.