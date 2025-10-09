Suscribirse

Filipinas emite alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,4

Los videos del terremoto se hicieron viral en las redes sociales

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 2:41 a. m.
El terremoto se sintió en varias zonas del país
El terremoto se sintió en varias zonas del país | Foto: X/@Sonar360

Filipinas emitió una alerta de tsunami luego de que un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudiera las costas del sur del país e hiciera temer daños y réplicas, informó el servicio sismológico nacional.

El sismo se produjo a las 09:03 a.m., hora local, del viernes, 10 de octubre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la región de Mindanao, la segunda isla más grande del archipiélago.

El centro de alertas de Tsunami indicó que podrían producirse olas de hasta 3 metrosen algunas costas filipinas cerca del epicentro. Olas más pequeñas podrían formarse en Indonesia y Palaos.

Las autoridades filipinas han advertido a los residentes que esperen olas superiores a las normales en las próximas dos horas.

Varias réplicas, hasta ahora de magnitud 5,9 y 5,6, han golpeado la misma región en la última media hora.

Contexto: Sismo de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas: así lo vivieron los residentes de la zona y los estragos que dejó a su paso

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos también emitió una alerta, diciendo que podrían formarse olas peligrosas en las costas dentro de los 300 kilómetros del epicentro del terremoto.

En la media hora siguiente al sismo inicial, la USGA también registró múltiples réplicas en un lugar similar.

“Se espera un tsunami destructivo con olas de una altura que podría poner en peligro vidas humanas” en la costa este del archipiélago, advirtió el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

La dependencia llamó a los habitantes de los litorales afectados a evacuar “inmediatamente hacia las zonas altas o desplazarse más hacia el interior”.

Este terremoto se produce dos semanas después de un potente seísmo que causó 74 muertos y unos 72.000 damnificados en la isla central de Cebú.

El gobernador de la provincia de Davao Oriental, en el sur de Filipinas, dijo que la gente entró en pánico cuando se produjo el terremoto.

“Se reportaron daños en algunos edificios”, declaró Edwin Jubahib a la emisora ​​DZMM. “Fue un sismo muy fuerte”.

También se emitió una alerta de tsunami en Indonesia para las regiones del norte de Sulawesi y Papúa, advirtiendo de olas de hasta 50 cm de altura que podrían afectar las costas de Indonesia.

