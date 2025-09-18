Alerta: sismo de magnitud 7.8 genera aviso de posible tsunami en Rusia

Un fuerte movimiento en la península volcánica de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, se registró este jueves, 18 de septiembre, con una magnitud 7.8, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.

El 19 de septiembre de 2025 se registró un fuerte sismo de magnitud 7.8 en Rusia, El movimiento telúrico ocurrió a las 06:58:17 horas (hora local) con una profundidad superficial de 10 km. Tras el evento, se emitió una alerta de tsunami para la región del Pacífico Norte.

El sismo se registró en horas de la mañana del viernes, 19 de septiembre, (GMT+12), frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso.

El temblor tuvo lugar aproximadamente a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

