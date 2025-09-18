Suscribirse

Alerta: sismo de magnitud 7.8 genera aviso de posible tsunami en Rusia

La zona en la que se presentó el movimiento telúrico pertenece al Anillo de Fuego del Pacífico.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

18 de septiembre de 2025, 7:52 p. m.
Es el tercer terremoto en la zona de más de 7.0 de magnitud en lo que va del año. | Foto: Getty Images

Un fuerte movimiento en la península volcánica de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, se registró este jueves, 18 de septiembre, con una magnitud 7.8, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocos días después de otro fuerte sismo en la misma zona.

El sismo se registró en horas de la mañana del viernes, 19 de septiembre, (GMT+12), frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso.

El temblor tuvo lugar aproximadamente a 128 kilómetros al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos a emitir una advertencia por posibles olas peligrosas en las costas cercanas.

*Realizado con información de AFP.

